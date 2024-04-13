Boşanmaya avukat zorunluluğu

Hükümet, bir süredir sivil toplumun da görüşlerini alarak tamamlamaya çalıştığı Avukatlık Yasası'nı Meclis gündemine taşımaya hazırlanıyor. Teklifle, avukatlık ücretlerinin asgari tabanın iyileştirilmesi başta olmak üzere avukatlık mesleğinin standartlarının yükletilmesine de imkân tanınacak. Yeni düzenlemeyle, Türk Medeni Kanunu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nda, özel nitelikli dava olarak değerlendirilen boşanma ve ticaret davalarında avukat bulundurma şartı getirilmesi öngörülüyor.





ÜCRETLER DE DÜZENLENECEK

Taslak aşamasında olan düzenlemeyle, avukatların ekonomik koşullarının iyileştirilmesine ve mesleki kariyer imkânlarının geliştirilmesine olanak sağlanacak. Hukuk fakültelerinin sayısındaki artışa paralel olarak son yıllarda artan stajyer avukatların, 1 yıllık zorunlu staj süresince aldığı aylıklar iyileştirilecek. Avukatlık asgari ücretinin yıllık enflasyon baz alınarak değiştirilmesi de öngörüldü. Kamu avukatlıklarının olanaklarının da yasa kapsamında güncellenmesi bekleniyor.





ÖZEL DAVALARA YENİ UYGULAMA

Teklif kapsamında, özel nitelikli davalarda avukat bulundurulmasının zorunlu hale getirilmesi de bekleniyor. Evlilik birliğini kökten sarsıcı gerekçelerle açılan boşanma davaları ile ticaret davalarında avukat bulundurulmasının zorunlu hale getirilecek. Bu çerçevede, özel nitelikli davalarda, dava açan ve açtıran tarafların avukat bulundurması da zorunlu olacak.





Milyonlarca dosya arabulucuda çözüldü

Türkiye'de ilk kez 2013'te uygulanmaya başlayan arabuluculuk uygulamasıyla hukuki sorunların hızla çözüldüğünü belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Bugüne kadar 5 milyon 690 bin 220 dosya sisteme girdi. Müzakeresi tamamlanan 5 milyon 518 bin 599 dosyadan 3 milyon 679 bin 537'si anlaşmayla çözüme kavuşturuldu” dedi. İş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 2 milyon 36 bin 52 dosyadan 1 milyon 31 bin 923'ünün anlaşma ile sonuçlandığını ifade eden Bakan Tunç, yüzde 51 başarı oranıyla bu dosyaların ortalama 10 gün içinde çözüme kavuştuğunu vurguladı.





81 BİN KİRA DOSYASI TAMAM

Kira arabuluculuğunda ise 142 bin 9 dosyanın müzakeresi tamamlandığını kaydeden Bakan Tunç, “81 bin 795 dosyada anlaşma sağlandı, başarı oranı ise yüzde 58 olarak gerçekleşti. Ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku ve tarım sözleşmesi uyuşmazlıklarında toplam 45 bin 941 dosyanın müzakeresi tamamlandı, 12 bin 996 dosyada anlaşma sağlandı” şeklinde açıkladı. Bakan Tunç, yargının iş yükünü azaltan ve tarafların uyuşmazlığını dostane şekilde çözen uygulamayı daha fazla geliştireceklerini vurguladı.





Mevcut durumda avukatlık şartı

Türk Medeni Kanuna ve Türk Ticaret Kanunu'na göre, kişilerin karşılaştığı hukuki uyuşmazlıklarda mahkemede avukatla temsil bazı istisnalar dışında şart değil. Taraf ehliyetini haiz her kişi kendi davasını takip edebilme ve kendini temsil etme hakkı var. Aile Mahkemesi'nin görev alanına giren anlaşmalı boşanmada avukat şartı bulunmuyor ancak taraflar avukat tutmak istiyorlarsa bunda hukuki engel yok. Taraflardan sadece biri için de avukat ile çalışılması yeterli oluyor.





Yasama yılı bitmeden Meclis'te

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, bayram öncesinde duyurduğu kanun değişikliğine altlık teşkil edecek çalışmalar, gerek baroların bünyesinde gerekse Bakanlık çatısı altında yürütülüyordu. Çalışmaların çıktılarını yasa teklifine eklemeye başlayan Adalet Bakanlığı'nın yasama yılı bitmeden kanun teklifini AK Parti Meclis Grubu'na sunması bekleniyor.



