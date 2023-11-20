Bosna Hersek'in altyapısı Türklere emanet

Anlaşma ile Saraybosna ve Belgrad arasına inşa edilecek olan kara yolu projesinin finansman kaynağı ağırlıklı olarak Türk bankalarından sağlanacak. İki ülke arasındaki iş birliği söz konusu kara yolu ile sınırlı kalmayacak. İlgili altyapı ve inşaat projeleri konusunda gerek finansmana erişim gerekse de altyapı hizmeti noktasında Türkiye, Bosna Hersek'e destek sunacak. Ayrıca altyapı hizmeti sunacak Türk firmalarına ve finansman kaynağı sunacak Türk bankalarına vergilendirme kolaylığı da tanınacak. Söz konusu ortaklık iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin artırılmasına önemli katkı sağlayacak. Bu kapsamda, kalkınma planları ve altyapı alanında projelerin hazırlanması için personel eğitimi için uzman ve teknik destekte sağlanacak.