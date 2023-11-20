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Bosna Hersek'in altyapısı Türklere emanet

Türkiye ve Bosna Hersek, ulaştırma ve altyapı alanlarında iş birliği içinde hareket edecek. İki ülke arasında imzalanan altyapı ve ulaştırma anlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Uğur Duyan
04:00 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 05:33 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kalkınma planları ve altyapı alanında projelerin hazırlanması için personel eğitimi için uzman ve teknik destekte sağlanacak.

Kalkınma planları ve altyapı alanında projelerin hazırlanması için personel eğitimi için uzman ve teknik destekte sağlanacak.

Anlaşma onaylanmak üzere Genel Kurul'a gönderildi. Altyapı ve inşaat projelerinin hazırlanmasının yanın sıra finansman ve uygulama prosedürlerini de içeren anlaşma vergi kolaylıklarını da kapsıyor.


FİNANSMANA ERİŞİM DESTEĞİ DE SUNULACAK

Anlaşma ile Saraybosna ve Belgrad arasına inşa edilecek olan kara yolu projesinin finansman kaynağı ağırlıklı olarak Türk bankalarından sağlanacak. İki ülke arasındaki iş birliği söz konusu kara yolu ile sınırlı kalmayacak. İlgili altyapı ve inşaat projeleri konusunda gerek finansmana erişim gerekse de altyapı hizmeti noktasında Türkiye, Bosna Hersek'e destek sunacak. Ayrıca altyapı hizmeti sunacak Türk firmalarına ve finansman kaynağı sunacak Türk bankalarına vergilendirme kolaylığı da tanınacak. Söz konusu ortaklık iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin artırılmasına önemli katkı sağlayacak. Bu kapsamda, kalkınma planları ve altyapı alanında projelerin hazırlanması için personel eğitimi için uzman ve teknik destekte sağlanacak.


İsrail'in Gazze'ye saldırısı acılı Boşnaklara Srebrenitsa soykırımını hatırlattı: Elektrik ve suyun olmaması bizim yaşadıklarımızla aynı
İsrail'in Gazze'ye saldırısı acılı Boşnaklara Srebrenitsa soykırımını hatırlattı: Elektrik ve suyun olmaması bizim yaşadıklarımızla aynı

Bosna Hersek'teki savaşta 11 Temmuz 1995'teki Srebrenitsa soykırımında sevdiklerini kaybeden Boşnaklar, İsrail'in Gazze'de 11 bini aşkın sivili öldürmesinin kendi yaşadıklarından farklı olmadığını söylüyor. Aisa Omerovic, tüm dünyanın o yıllarda şehirde yaşananları izlediğini belirterek, "Bugün de İsrail'in Gazze'de insanları nasıl öldürdüğünü izliyorlar. Herkes izliyor, sessiz kalıyor. Bu bize acı veriyor çünkü orada yaşananları düne kadar biz de yaşadık" dedi. Fadila Efendic ise, bugün dünyanın Gazze'de yaşananları izlediğini ancak kimsenin "Srebrenitsa'dan ders alın" diyemediğini vurguladı.

#Bosna Hersek
#Türkiye
#iş birliği
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