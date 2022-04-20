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KONYA

Bosna ile daha güçlü kardeşlik

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı bir dizi ziyaret ve etkinlik için Bosna Hersek’e ziyarette bulundu. Başkan Pekyatırmacı kardeş belediye Stari Grad ve Novi Grad Belediyelerinin ev sahipliğindeki programlara da katıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bosna ile daha güçlü kardeşlik
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Bosha-Hersek'te çeşitli temaslarda bulundu.

Ecdat yadigarı Bosna Hersek’le her platformda iş birliği ve kardeşlik bağını kuvvetlendiren Selçuklu Belediyesi bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı bu çalışmalar kapsamında bir dizi etkinlik ve temas için ziyarette bulundu.

Başkan Pekyatırmacı Bosna ziyaretinde Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyesi Novi Grad Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Semir Efendic’le istişare toplantısı gerçekleştirdi. Daha sonra Kurtuluş Günü sebebiyle Saraybosna’ya geçen Başkan Pekyatırmacı kardeş belediye Stari Grad Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı İbrahim Hadzibayric’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette iş birliği kapsamında istişareler gerçekleştirildi. Stari Grad’daki temaslar kapsamında ise Türkiye Maarif Vakfı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Saraybosna Büyükşehir ve Stari Grad Belediyeleri ile ortaklaşa kurulan Meslek Edindirme Kursları’nın sergisi Gazi Hüsrev Bey Medresesi’nde açıldı.

BAĞLAR GÜÇLENİYOR

Bosna Hersek’in ev sahipliğinden oldukça memnun kaldıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi’nin Bosna Hersek ile olan tarihi ve kültürel bağlarının her geçen gün daha da kuvvetlendiğini dile getirdi. Bu topraklara her gelişinde kardeş özlemini giderdiklerini ve ecdadı birlikte yad ettiklerine dikkat çeken Başkan Pekyatırmacı, “Bu ziyaretimizde Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Novi Grad Belediyesi ve kardeş Stari Grad Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri, kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendiriyor” dedi.

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