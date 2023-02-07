BOTAŞ'tan deprem bölgesi için yeni açıklama: Hasar onarım çalışmaları aralıksız sürüyor

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 426 kişinin yaralandığını açıkladı. Kocaeli Gölcük'te 17 Ağustos 1999'da 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde büyük çapta can ve mal kaybı yaşandı. Yaklaşık 45 saniye süren ve Türkiye'nin deprem geçmişinde "en uzun deprem" olarak bilinen Gölcük Depremi, tüm Marmara Bölgesi'nin yanı sıra Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Uzmanlar Kahramanmaraş merkezli depremin Gölcük depreminden daha büyük ve daha yıkıcı olduğunda hem fikir. Peki 1999 depreminde ölü, yaralı sayısı kaçtı? Ne kadar bina yıkıldı?