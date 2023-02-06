BOTAŞ'tan Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin açıklama

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ''Kahramanmaraş’ta 70 vatandaşımız hayatını kaybetti. Buradan resmi olarak yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Kahramanmaraş'ta 200 yaralı, 300 yıkılan bina var. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız, Osmaniye'de 20 kaybımız, 200 yaralımız var. Adıyaman 13 kaybımız, Diyarbakır'da 14 kaybımız, Şanlıurfada18 kaybımız var, Gaziantep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız var. Kilis'te 8 kaybımız var. Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var. Malatya'da 47 kaybımız, 550 yaralımız var. Toplam 284 can kaybımız, 2 bin 323 yaralımız var'' ifadelerini kullandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler..