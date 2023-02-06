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BOTAŞ'tan Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin açıklama

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), depremden etkilenen bölgede bulunan vatandaşlara güvenli gaz akışını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

08:45 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ta deprem

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, ham petrol boru hatlarında yapılan kontroller sonucu herhangi bir hasar tespit edilmediği kaydedildi.

Teknik ekiplerin sahada gerekli kontrol ve müdahaleleri yaptığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez üssü Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi olarak açıklanan ve çevre illerde de hissedilen deprem meydana gelmiş olup, BOTAŞ tarafından tüm ekipler hemen teyakkuza geçirilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Hatay il merkeziyle Kırıkhan ilçesi, Kahramanmaraş il merkeziyle Pazarcık ve Narlı ilçelerine tedbir amaçlı doğal gaz akışı durdurulmuştur. BOTAŞ teknik ekipleri sahada gerekli kontrol ve müdahaleleri yapmaktadır. Bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleriyle koordineli olarak vatandaşlarımıza güvenli gaz akışı sağlanması amacıyla gerekli çalışmalar yürütülmektedir."


Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ''Kahramanmaraş’ta 70 vatandaşımız hayatını kaybetti. Buradan resmi olarak yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Kahramanmaraş'ta 200 yaralı, 300 yıkılan bina var. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız, Osmaniye'de 20 kaybımız, 200 yaralımız var. Adıyaman 13 kaybımız, Diyarbakır'da 14 kaybımız, Şanlıurfada18 kaybımız var, Gaziantep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız var. Kilis'te 8 kaybımız var. Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var. Malatya'da 47 kaybımız, 550 yaralımız var. Toplam 284 can kaybımız, 2 bin 323 yaralımız var'' ifadelerini kullandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler..

#Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ)
#Kahramanmaraş
#deprem
#gaz
#akış
1 saat önce
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BOTAŞ'tan Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin açıklama
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