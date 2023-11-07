Boykot haritası gözler önüne serdi: CHP'li belediyeler İsrail'den vazgeçemedi

Çin’in en büyük otomotiv ihracatçısı Chery ekim ayında gerçekleştirdiği 200 bin 313 adetlik satışla ilk kez bir aylık dönemde 200 bin adet barajını aştı. Yılın ilk 10 aylık döneminde de satışlarını yüzde 41,6 artıran grup, 1 milyon 453 bin 550 adetlik satış rakamına ulaştı. Grubun hızla yükselen performansında başrolü sırasıyla aylık 22 bin 987 ve 26 bin 224 adetlik satış rakamına ulaşan TIGGO 8 ve TIGGO 7 modelleri aldı.