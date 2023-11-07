Boykot haritası gözler önüne serdi: CHP'li belediyeler İsrail'den vazgeçemedi

Boykota katılan belediyeler (üstte) - Yerel yönetimler (altta) Sarı: Cumhur İttifakı, Kırmızı: Millet İttifakı, Mor: Kayyım.
İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım politikası sonrası Türkiye'de birçok il ve ilçe belediyeleri İsrail'e destek veren firmalar için boykot kararı aldı.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla da Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında İsrail'e desteğini açıklamayan firmaların ürünleri satılmayacak.
CHP'nin belediyeleri boykota katılmadı
Türkiye tek yürek olup İsrail destekçilerine karşı boykot uygularken CHP'li belediyeler ise üç maymunu oynadı.
Cumhur İttifakı'na ait belediyeler boykota destek verirken CHP'ye ait hiç bir belediyenin bu kampanyaya katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Boykota destek veren belediyelerin gösterildiği harita ile 2019 yerel seçim sonuçlarına göre şekillenen partilere göre belediye haritası gerçeği gözler önüne serdi.
Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalan CHP'li belediyelerin boykota dahi katılmaması sosyal medyada tepki çekti.