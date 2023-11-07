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Boykot haritası gözler önüne serdi: CHP'li belediyeler İsrail'den vazgeçemedi

Tüm Türkiye tek yürek olup Gazze'de 10 binin üzerinde sivili kadın çocuk demeden vahşice katleden terör devleti İsrail'e destek veren şirketlerin ürünlerine yönelik boykot uygularken CHP'li belediyelerin boykota katılmaması ise dikkat çekti.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:36 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 10:39 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Boykota katılan belediyeler (üstte) - Yerel yönetimler (altta) Sarı: Cumhur İttifakı, Kırmızı: Millet İttifakı, Mor: Kayyım.

Boykota katılan belediyeler (üstte) - Yerel yönetimler (altta) Sarı: Cumhur İttifakı, Kırmızı: Millet İttifakı, Mor: Kayyım.

Eli kanlı terör devleti
İsrail
bir ayı aşkın aralıksız bombaladığı Gazze'de 10 binden fazla sivili katletti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım politikası sonrası Türkiye'de birçok il ve ilçe belediyeleri İsrail'e destek veren firmalar için boykot kararı aldı.


Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla da Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında İsrail'e desteğini açıklamayan firmaların ürünleri satılmayacak.


CHP'nin belediyeleri boykota katılmadı


Türkiye tek yürek olup İsrail destekçilerine karşı boykot uygularken CHP'li belediyeler ise üç maymunu oynadı.


Cumhur İttifakı'na ait belediyeler boykota destek verirken CHP'ye ait hiç bir belediyenin bu kampanyaya katılmaması dikkatlerden kaçmadı.


Boykota katılan belediyeler (üstte) - Yerel yönetimler (altta) Sarı: Cumhur İttifakı, Kırmızı: Millet İttifakı, Mor: Kayyım

Boykota destek veren belediyelerin gösterildiği harita ile 2019 yerel seçim sonuçlarına göre şekillenen partilere göre belediye haritası gerçeği gözler önüne serdi.


Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalan CHP'li belediyelerin boykota dahi katılmaması sosyal medyada tepki çekti.



Eli kanlı İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında 32'nci gün: Her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı atıldı can kaybı 10 bini aştı
Eli kanlı İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında 32'nci gün: Her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı atıldı can kaybı 10 bini aştı

Eli kanlı İsrail ordusu savaşın ikinci ayına girerken gece boyu Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmayı sürdürüyor. İsrail savaş uçakları ve topları, Gazze Şeridi'nin yönelik savaşın ikinci ayına girerken kentin çeşitli bölgelerinde sivil vatandaşların evlerini hedef aldı, aralarında çocuklar ve kadınların olduğu onlarca sivil Filistinlinin ölümüne neden oldu. 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 10 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, Gazze'de yürütülen kara operasyonu için ek operasyonel planları onayladığı belirtildi. "Gazze'ye 30 bin ton patlayıcı atıldı, her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı düşüyor." diyen Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, kentteki hastanelerin yarısının ve ilkyardım merkezlerinin yüzde 62'sinin hizmet dışı kalarak çalışmalarını durdurduğunu vurguladı.


#CHP
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#boykot
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