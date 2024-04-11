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Boykot Market’e büyük ilgi

Neslihan Önder
04:00 - 11/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:26 - 11/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı nedeniyle tüm dünyada başlayan İsrail ve destekçilerinin ürünlerini boykot seferberliği, kalıcı hale dönüşüyor. Uzun zamandır yüzde yüz yerli ürünlerin satışının yapıldığı bir market arayan yazar ve 3 çocuk annesi Tuğçe Şifa Zorlu, Şanlıurfa'da “Fidam Boykot AVM” ismiyle kendi iş yerini açtı. İşgalci İsrail ve ona destek çıkan firmaların hiçbir ürününü marketine koymayan Zorlu, ince eleyip sık dokuyarak hem kaliteli hem uygun fiyatlı yerli ürünleri tüketiciye sundu. Büyük ilgi çeken yerli market için bayilik isteyen de oldu, Ankara ve Konya'da kendi dükkanını açanlar da. İnsanların yoğun ilgisi karşısında büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Şifa Zorlu, çıktığı bu yolda tüm isteyenlere danışmanlık da yapabileceğini söylüyor.



#Boykot
#İsrail
#Gazze
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