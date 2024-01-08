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Boykot sonuç verdi: İsrail destekçisi Coca Cola'nın Türkiye'de satış oranı resmen çakıldı

Gazze'de binlerce masumun kanına giren terör devleti İsrail'in en büyük destekçilerinden Coca Cola’ya karşı başlatılan boykot kampanyası sonuçlarını vermeye başladı. Şirketin 2023’te Türkiye satış hacmi yıllık bazda %5,1; dördüncü çeyrekte ise %21,8 azaldı.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
17:32 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:36 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv

Terör devleti İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 22 binden fazla sivili çocuk kadın yaşlı ayırt etmeden acımasızca katletti. Binlerce Gazzeli yurtlarından sürüldü, evlerinden oldu.


Siyonistlerin Filistin'de yürüttüğü soykırım politikası dünya halklarından büyük tepki gördü.


Onlarca ülkede yüzbinler meydanlara inerek İsrail terörünü lanetledi.


İsrail'e destek açıklayan şirketlere karşı da boykot kampanyaları başlatıldı.


Türkiye'de de İsrail menşeli ve İsrail'de destek açıklayan markaların ürünlerine karşı geniş çaplı bir boykot kampanyası düzenlendi.



Coca Cola'nın satışlarında sert düşüş


Yapılan boykot sonuçlarını göstermeye başladı. Terör devletinin en büyük destekçilerinden Coca Cola'nın Türkiye'deki satış oranları resmen çakıldı.


Coca Cola İçecek'in (CCI) 2023 yılının hem son çeyrek döneminde, hem de yılın tamamında konsolide satış hacmi düşüş gösterdi.


Şirketin 2023’te Türkiye satış hacmi yıllık bazda %5,1; dördüncü çeyrekte ise %21,8 azalış kaydetti.


"Orta Doğudaki siyasi huzursuzluğa yönelik hassasiyetler nedeniyle..."


Coca Cola İçecek'in (CCI) açıklamasında şu bilgiler verildi:

Türkiye'de yıllık bazda %5,1; dördüncü çeyrekte ise %21,8 hacim düşüşü kaydettik. 4Ç23'te bir önceki yıla göre yaşanan hacim gerilemesi, çoğunlukla maaş artışları öncesindeki düşük satın alım gücünden ve Orta Doğudaki siyasi huzursuzluğa yönelik hassasiyetler nedeniyle tüketicilerin harcama iştahının azalması ve buna mukabil hususi olarak seyrelttiğimiz pazarlama kampanyalarından kaynaklanmaktadır.



#Coca Cola
#İsrail
#Gazze
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