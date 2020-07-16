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15 Temmuz Darbe Girişimi
KONYA

Konya son dakika haberleri: Yorgun mermiyle vurulan genç kız ölümden döndü

Böyle eğlence olmaz olsun: Konya'da yorgun mermiyle vurulan genç kız ölümden döndü

Konya'da eğlence amaçlı havaya ateş eden magandanın silahından çıkan kuşun az kalsın bir kişiyi canından ediyordu. Ailesiyle balkonda otururken yorgun mermiyle sırtından vurulan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Esra Güven hayati tehlikeyi atlattı. Olayın nasıl olduğunu anlamadığını ve her şeyin bir anda gerçekleştiğini söyleyen Güven, "İnsanların eğlenceleri başka insanlara zarar vermemeli. Bu konuda daha ciddi tedbirler alınmalı. Daha ciddi cezalar olmalı "ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Genç kızın sağlık durumu iyiye gidiyor.
Genç kızın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Konya yerel haberlerine göre; Olay, 9 Temmuz Perşembe günü merkez Meram ilçesine bağlı Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1'inci sınıf öğrencisi Esra Güven, ailesiyle balkonda oturduğu sırada sırtında acı hissetti. Acıyla yığılan Esra'nın ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Esra Güven, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yapılan incelemede Güven’in nereden geldiği belli olmayan yorgun mermiyle vurulduğu anlaşıldı.

Kahvede oturduğu sırada maganda kurşunu isabet etti
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Kahvede oturduğu sırada maganda kurşunu isabet etti
Bursa'da kahvede arkadaşları ile oturduğu sırada sırtına mermi isabet eden bir kişi, ağır yaralandı. Polis, olayla alakalı tahkikat başlattı.


'İNSANLARIN EĞLENCELERİ BAŞKA İNSANLARA ZARAR VERMEMELİ'


Yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin andından göğüs cerrahisi servisinde normal odaya alınan Esra Güven'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Her şeyin bir anda olduğunu belirten Güven, şunları söyledi:
"Ailemle balkonda oturuyorduk. Her şey bir anda oldu. Arkam dönüktü. Bir anda bir acı hissettim. Sonra vurulduğumu fark ettim. Bir süre yoğun bakımda kaldım. Şu anda iyiyim. Kendimi iyi hissediyorum. Bence insanların eğlenceleri başka insanlara zarar vermemeli. Bu konuda daha ciddi tedbirler alınmalı. Daha ciddi cezalar olmalı diye düşünüyorum.''

Maganda kurşunu bir kişiyi canından etti
GÜNDEM
Maganda kurşunu bir kişiyi canından etti


'BUNU YAPANLAR BULUNSUN'

Kardeşine bunu yapanların bir an önce bulunmasını isteyen ağabey Oğuz Güven, "Söylenecek bir şey yok. Sözler bitiyor. İnsanların rastgele havaya ateş etmeleri hiçbir mantıkla açıklanamaz. Benim kardeşim olsun başka insanlar olsun bu duruma düşmemeleri lazım. En kısa zamanda kardeşime bunu yapanların yakalanmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Bunu yapanların yanına kar kalmasını istemiyoruz. Yarın bir gün başka bir evladın canı yanabilir, ölebilir. Benim kardeşim çok şükür kurtuldu. Ama daha kötü de olabilirdi" diye konuştu.


  • Necmettin Erbakan Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Bölümü öğretim üyesi Dr. Murat Kuru, Esra Güven'in hayati tehlikeyi atlattığını söyledi. Kuru, "Esra Hanım talihsiz bir kaza sonucu hastanemize getirildi. Geldiğinde kanaması vardı. Maalesef sol tarafında çok ciddi organlarının olduğu bir yerde yaralanması mevcuttu. İlk geldiğinde durumu biraz kötüydü. Hemen tedavisine başladık. Şu an hayati tehlikeyi atlattı. Durumu iyi. Birkaç gün daha tedavisini yaptıktan sonra taburcu işlemlerini başlatacağız" dedi.

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