Böyle kaçırdılar

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'nin derdest edilmesine ilişkin görüntüler, örgütün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı dava dosyasına girdi. FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.

GÖRÜNTÜLER DOSYADA

Mahkemenin incelenmesini istediği dijital verilere ilişkin raporlar da dava dosyasına girdi. Söz konusu raporlar arasında, darbe girişimi sırasında Gazi Orduevi'nde katıldığı düğün sonrası sanıklar dönemin Konya Jandarma Bölge Komutanı eski tuğgeneral Timurcan Ermiş ve eski yarbay Murat Yılmaz'ın yönettiği bir grup tarafından derdest edilen Orgeneral Galip Mendi'ye ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de yer aldı.

İKİ DARBECİ 22:18'DE GELDİ

Görüntülere göre Mendi, darbe girişimi sırasında saat 20:58'de düğün için Gazi Orduevi'ne geldi.

Bir süre sonra Mendi'nin emir subayı eski yarbay Murat Yılmaz da görevli olmamasına rağmen sivil kıyafetle düğünün yapıldığı yere geliyor. Saat 22:18 sıralarında da siyah renkli bir minibüs Gazi Orduevi'nin önüne yanaşıyor. Minibüsten inen eski Konya Jandarma Bölge Komutanı Timurcan Ermiş ve yanındakiler Murat Yılmaz tarafından karşılanıyor.

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MENDİ'NİN ARACINA BİNMİŞLER

Mendi'yi derdest etmek için düğünün yapıldığı yere yönelen gruptakiler içeriden çıkan iki kişiyle konuştuktan sonra koşarak başka bir kapıya gidiyor. Bir süre sonra darbecilerin geldiği siyah minibüs, Mendi'nin makam aracının hemen yanına park ediyor. Ermiş ve Yılmaz, Mendi ile makam aracına biniyorlar. Koruma ve makam aracı ile siyah minibüs, daha sonra ordu evinden ayrılıyor.