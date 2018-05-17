Böyle kiracı görülmedi: Ev sahibine büyük şok

Erzurum'da ev sahibi adına sahte kimlik çıkartıp kiracısı olduğu evi satmaya çalıştığı iddia edilen kişi ile arkadaşı "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Mustafa S. ve Kadir Y. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Mustafa S.'nin ev sahibinin kimlik bilgilerini kullanarak sahte kimlik belgesi oluşturduğunu, her iki sanığında sahte kimlikle evi satmaya çalışırken tapu müdürlüğünde çalışan görevlinin şüphelenmesi üzerine eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığını belirtti.

Savcı, her iki sanığın "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıklardan Mustafa S., esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, "İşlemiş olduğum suçu kabul ettim. Yaptığımdan dolayı pişmanım" dedi.

Kadir Y. ise savunmasında suç işlemediğini ve sahte kimlik çıkarmadığını ileri sürerek beraatını istedi.

Müvekkillerinin tüm samimiyetleri ile yaşananları anlattıklarını belirten sanık avukatları da müvekkillerinin beraatını talep etti.

Son sözleri sorulan sanıklar pişman olduklarını ifade ederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa S. ve Kadir Y.'ye "dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 6 yıl hapis, 2 bin 400 gün adli para cezası verdi.

Eylemin teşebbüs aşamasında kaldığından sanıkların cezalarını 4 yıl 6'şar aya indiren heyet, bin 800 güne indirdiği adli para cezasının da 36 bin lira olarak 24 taksitte bu kişilerden alınmasını kararlaştırdı.

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3'er yıl hapis veren heyet, her iki suçtan da sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.

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