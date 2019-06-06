Bozcaada'da botla denizde kaybolan iki kişi bulundu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinden botla denize açıldıktan sonra kaybolan iki kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün gece Bozcaada İskelesi'nden botla denize açılan Tayfun Göçen ve Necati Çağatay'ın Çanakkale'ye ulaşmamaları üzerine yakınları durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi'ne bildirdi.

Bunun üzerine kayboldukları iddia edilen iki kişinin bulunması için Bozcaada ve Çanakkale bölgesi ile boğaz hattında arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Göçen ve Çağatay, sahil güvenlik ekiplerinin çalışması sırasında Gelibolu Yarımadası'nda Büyük Kemikli Burnu mevkisinde bulundu.

Çanakkale’ye getirilen iki kişi, sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye sevk edildi.

