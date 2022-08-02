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ÇANAKKALE

Bozcaada’da yangın: Sebebi ortaya çıktı

Çanakkale Vali Yardımcısı ve Bozcaada Kaymakam vekili Ali Muhiddin Varol, otluk yangınına ilk belirlemelere göre iş makinesinden çıkan kıvılcımın sebep olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi DHA
Bozcaada’da yangın: Sebebi ortaya çıktı
Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi Göztepe ve Çayır mevkilerinde kalan bölgede bugün saat 15.45 sıralarında yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne (AÇM) bildirdi. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, arazözler ve belediye itfaiyesine ait araçlar sevk edildi.

EKİPLER ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Yangının ilk belirlemelere göre bir iş makinesinden dolayı çıktığını kaydeden Çanakkale Vali Yardımcısı ve Bozcaada Kaymakam vekili Ali Muhiddin Varol, “İlk bilgilere göre, makine çalışırken kıvılcım sıçraması şeklinde bir ön bilgimiz var. Cumhuriyet Savcılığımız ve kolluk kuvvetlerimiz konuyla ilgili tahkikat gerçekleştiriyor. Yangın kontrol altına alındı, ilave olarak da itfaiye araçları adamıza geliyor. Alanın özelliği dolayısıyla Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü 1 helikopterin yeterli olduğunu değerlendirdi. Gerekirse müdahale etmek için 2 uçak bir helikopter bekliyor” dedi.


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