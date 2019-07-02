Bozcaada'daki cinayete 3 tutuklama

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Narkotik operasyonuna komiser takıldı

Ankara’da yürütülen uyuşturucu operasyonuna Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı ile bir ev arkadaşı takıldı. Satıcı değil kullanıcı olduğunu iddia ettiği ifadesine rağmen komiser yardımcısı ve ev arkadaşı tutuklandı.