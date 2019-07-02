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Gündem Bozcaadadaki cinayete 3 tutuklama
ÇANAKKALE

Bozcaada'daki cinayete 3 tutuklama

Bozcaada'daki cinayete 3 tutuklama

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, Ramazan Öksüz'ün dövülerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 kişiden Caner Akıl, Andaç Fatih Kaya ve Ömer Gönül tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Ramazan Öksüz dövülerek öldürülmüştü
Ramazan Öksüz dövülerek öldürülmüştü

Bozcaada ilçesinde, geçtiğimiz Cumartesi saat 03.30 sıralarında bir eğlence mekanında başlayıp dışarı taşan kavgada, Ramazan Öksüz’ün dövülerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Ezine ilçesinde adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, 8 kişi ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

  • Mahkeme, şüphelilerden Caner Akıl, Andaç Fatih Kaya ve Ömer Gönül'ün tutuklanmasına, 5 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
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