Bozdağ'dan Akşener'e: Özür dile!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Akşener’e tepki gösterdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İYİ Parti İstanbul İl Binası’na isabet eden kurşunların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden Akşener’e tepki gösterdi. Bozdağ, “Akşener ortaya çıkan maddi hakikat karşısında eminim utanmışlardır. Sayın Akşener’i, Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum” dedi. Diyarbakır Valiliğinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösterdi. Bozdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin soru üzerine, “İYİ Parti’nin binasına yapılan saldırıyı kınadık. Cumhuriyet savcılığımız resen soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığımız, kolluk kuvvetlerimiz, yaptığı araştırma neticesinde kısa süre içerisinde şüpheli, faile ulaştılar, yakaladılar. Şu anda faille ilgili adli süreç devam ediyor” dedi.
GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA EMİNİM UTANMIŞLARDIR
Bozdağ, “Sayın Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef alan imalarda bulunan Sayın Akşener ve diğer liderler ortaya çıkan maddi hakikat karşısında eminim utanmışlardır. Söylediklerinden dolayı eminim pişman olmuşlardır. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Akşener’i özür dilemeye davet ediyorum” diye konuştu.