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Bozdağ'dan Akşener'e: Özür dile!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Sıcağı sıcağına hemen Akşener ve diğer liderler açıklamalar yaptı. Meral Akşener’i Cumhurbaşkanı'mızdan özür dilemeye davet ediyorum” dedi.

04:00 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Akşener’e tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Akşener’e tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İYİ Parti İstanbul İl Binası’na isabet eden kurşunların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden Akşener’e tepki gösterdi. Bozdağ, “Akşener ortaya çıkan maddi hakikat karşısında eminim utanmışlardır. Sayın Akşener’i, Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum” dedi. Diyarbakır Valiliğinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösterdi. Bozdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin soru üzerine, “İYİ Parti’nin binasına yapılan saldırıyı kınadık. Cumhuriyet savcılığımız resen soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığımız, kolluk kuvvetlerimiz, yaptığı araştırma neticesinde kısa süre içerisinde şüpheli, faile ulaştılar, yakaladılar. Şu anda faille ilgili adli süreç devam ediyor” dedi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA EMİNİM UTANMIŞLARDIR

Bozdağ, “Sayın Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef alan imalarda bulunan Sayın Akşener ve diğer liderler ortaya çıkan maddi hakikat karşısında eminim utanmışlardır. Söylediklerinden dolayı eminim pişman olmuşlardır. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Akşener’i özür dilemeye davet ediyorum” diye konuştu.


Bakan Soylu’dan İYİ Parti binasına açılan ateşten Erdoğan'ı sorumlu tutan Akşener’e tepki: Siyasi fırsatçılık
Bakan Soylu’dan İYİ Parti binasına açılan ateşten Erdoğan'ı sorumlu tutan Akşener’e tepki: Siyasi fırsatçılık

Masada yaşanan krizin ardından oyları dibe vuran İYİ Parti, şüpheli bir provokasyonla yeniden kendini gündeme getirdi. İYİ Parti İstanbul İl binasına ateş açıldı. Emniyet ekipleri, titiz bir çalışma başlatırken, Akşener'in saldırıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutmasına tepkiler gecikmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis ekiplerinin titizlikle tahkikat başlattığını ve olayın failinin araştırıldığını belirterek, "Olayı aydınlatmak için Polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Likoğlu Meral Akşener'in 'kurşun' manipülasyonlarına tepki gösterdi: Bir felaket olsa da millet bize oy verse diye bekliyorlar
Hüseyin Likoğlu Meral Akşener'in 'kurşun' manipülasyonlarına tepki gösterdi: Bir felaket olsa da millet bize oy verse diye bekliyorlar

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, TVNET canlı yayınında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden kurşun ve Meral Akşener'in manipülatif açıklamalarını değerlendirdi. Saldırı sonrası Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarının ardında kötü niyet olduğunu ifade eden Likoğlu, "Bir felaket olsa da oy alsak şeklinde zihniyetleri var. Ekonomik kriz çıksın, deprem olsun, sel olsun da millet bize oy versin diye bekliyorlar." diye konuştu. Saldırının gerçekleştikten 13 saat sonra emniyete bildirildiğinin altını çizen Likoğlu, "Biz ne kadar geç bildirirsek, saldırganın yakalanma ihtimali o kadar artar, kaçar diye düşündüler. Seçime kadar bunun üzerinde tepineceklerdi." ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Bekir Bozdağ
#Meral Akşener
#İYİ Parti
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