Bozdağ'dan Akşener'e: Özür dile!

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, TVNET canlı yayınında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden kurşun ve Meral Akşener'in manipülatif açıklamalarını değerlendirdi. Saldırı sonrası Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarının ardında kötü niyet olduğunu ifade eden Likoğlu, "Bir felaket olsa da oy alsak şeklinde zihniyetleri var. Ekonomik kriz çıksın, deprem olsun, sel olsun da millet bize oy versin diye bekliyorlar." diye konuştu. Saldırının gerçekleştikten 13 saat sonra emniyete bildirildiğinin altını çizen Likoğlu, "Biz ne kadar geç bildirirsek, saldırganın yakalanma ihtimali o kadar artar, kaçar diye düşündüler. Seçime kadar bunun üzerinde tepineceklerdi." ifadelerini kullandı.