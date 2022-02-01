Bozdağ’ın yerine Beyazıt geliyor

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı için bugün Meclis’te seçim yapılacak. TBMM Anayasa Komisyonu, saat 19.00’da yeni başkanını seçmek üzere toplanacak.

Anayasa Komisyonu Başkanlığı için tek aday AK Parti Tokat Milletvekili Avukat Yusuf Beyazıt. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdikten sonra TODAİE'de yüksek lisansını yapan Beyazıt, İstanbul Belediyesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü; Vakıflar Bankası, Güneş Sigorta ve Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu. 26. Dönemde Tokat Milletvekili seçilen Beyazıt, Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı da yaptı.

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