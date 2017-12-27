Bozkırın ‘yürekli’ doğaseverleri

Konya’nın Yunak ilçesinde, ‘yemyeşil bir köy’ hayali kuran iki öğrenci, bozkır görünümündeki bölgede 125 çam fidanını toprakla buluşturdu. Uçsuz bucaksız bozkırın ortasında yer alan ilçeye bağlı Yavaşlı Mahallesi’nde yaşayan ve taşımalı sistemle eğitim gören 11 yaşındaki Eyüp Kurşunlu ile 14 yaşındaki Osman Gültekin, yaşadıkları yerin yemyeşil ağaçlarla çevrili olması için bir şeyler yapmaya karar verdi. Büyüklerinin de yardımıyla Akşehir Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliğine başvuran çocuklar, köylerine fidan dikmek istediklerini yetkililere iletti. Çocukların bu örnek çabasını takdirle karşılayan görevliler, köye dikilmek üzere 125 çam fidanı gönderdi.

‘KÖYÜMÜZÜN ACELESİ VAR’

Mutluluklarını anlatan Yunak Fatih Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Osman Gültekin, yaşadıkları köyde yeşil alan, orman ve park olmamasına çok üzüldüklerini söyledi. Bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdiklerini belirten Gültekin, “Köyümüzün ağaçlandırma konusunda acelesi var. 4-5 yıl içerisinde bu güzel köye 2-3 bin ağaç kazandırmış olacağız. Bu fidanlar büyüdükçe köyümüze değer katacak. İki arkadaş, büyüklerimize örnek olacak bir ağaçlandırma süreci yürütüyoruz. Belki de köyümüz için en önemli mirası hazırlıyoruz” dedi.

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‘HERKES AĞAÇLARI SEVSİN KORUSUN’

Eyüp Kurşunlu da fidan dikerek doğanın önemine dikkati çekmek istediklerini vurgulayarak şunları dile getirdi: “Lütfen herkes ağaçları sevsin ve korusun. Sadece bizim ağaç dikmemizle olmuyor. Köyümüzdeki herkes ağaç diksin. Yetkililer bizi ziyaret etsin, köyümüzün ne kadar kurak ve ağaçsız bir yer olduğunu görsün. Biz yeşili olmayan bir köy istemiyoruz.”

‘NİYETLERİ PIRIL PIRIL İKİ ÖĞRENCİ’

Akşehir Orman İşletme Şefi Hasan Kilivar ise çocukların fidan talebini duyunca çok mutlu olduğunu ifade etti. Hemen taleplerini karşıladıklarını anlatan Kilivar, “Düşünceleri ve niyetleri pırıl pırıl iki öğrencimizin talebi üzerine çam fidanlarını teslim ettik. Orman Bölge Müdürlüğü olarak bu tür örnek çalışmalarında her desteği vereceğimizi kendilerine ilettik” dedi.