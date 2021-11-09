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ANKARA

Bu ahlaksızlığı kapatamazsınız

İYİ Parti, dün Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında hem Türkkan’ın durumunu görüşmek hem de yerine geçecek ismi belirlemek için olağanüstü toplandı. Yapılan seçimde Erhan Usta, İYİ Parti’nin yeni grup başkanvekili oldu.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Bu ahlaksızlığı kapatamazsınız
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İYİ Parti, dün Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında hem Türkkan’ın durumunu görüşmek hem de yerine geçecek ismi belirlemek için olağanüstü toplandı. Yapılan seçimde Erhan Usta, İYİ Parti’nin yeni grup başkanvekili oldu.

‘FETÖ DESTEKLİYOR’

Usta, geçmişte “CHP’nin başını çektiği, HDP’nin ve İP’in içinde olduğu bir ittifak var. Bunla bir seçim ittifakı haline dönüşür mü bilmiyorum. Ama kendilerinin de ifade ettiği gibi ilkesel anlamda bir ittifak var. Ve çok acıdır ki bu ittifakı FETÖ destekliyor” demişti.

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
OYNAT 00:47
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

Ancak toplantıda, Türkkan için hiçbir adım atılmayarak adete ahlaksızlığın üzeri kapatılmaya çalışıldı. Edinilen bilgilere göre toplantıda, milletvekilleri Türkkan’ın bu hareketini tasvip etmediklerini dile getirdi. Akşener de olayı yükselişlerini kesmek için operasyon olarak niteledi. Toplantıda, “parti tüzüğü gereğince disiplin sürecinin işletilmeyeceği kararı alındığı” öğrenildi. Türkkan’ın söz konusu davranışı sonrasında “özür dilediği” belirtilirken, “Disiplin süreci partiyi sıkıntıya sokması gibi durumlarda söz konusudur. Türkkan hatasında ısrar etmiş olsaydı, partiye zarar verdiği gerekçesiyle disiplin süreci başlatılırdı” değerlendirmeleri yapıldı.

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