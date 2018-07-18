Bu bedelli herkesi mutlu etti

Profesyonel orduya geçiş ile yeniden değerlendirilmeye başlanan zorunlu askerlik konusunda yeni bir düzenleme beklenirken, askerlik çağı gelmiş gençlerin bedelli askerlik taleplerini karşılayacak düzenleme TBMM gündemine geliyor. AK Parti, milyonların beklediği bedelli askerlik konusunda adımı attı. AK Parti’nin teklifinde yaş 25, ücret ise 15 bin lira olarak belirlendi. Teklifte, bu şartları karşılayanlar için 28 günlük askerlik hizmeti de öngörülüyor.

BAŞVURU SAYISINI ARTTIRACAK

Bu kararla birlikte bedelli talepleri büyük ölçüde karşılanmış oldu. Uzunca bir süredir yaşın 25 olarak belirlenmesi ve bedelin düşük tutulması konusunda gençler sosyal medya üzerinden kampanyalar yürütüyorlardı. Toplumun daha geniş kesiminin faydalanacağı şekilde belirlenen yaş ve bedel oranları, bugüne kadarki en düşük rakamlar oldu. Daha önceki bedelli düzenlemeleri, gelir düzeyi yüksek kişilere hitap ettiği eleştirilerine konu oluyordu. Bedelin yüksek olması nedeniyle de başvurular sınırlı kalıyordu. Bu kapsamda başvurunun geçen dönemlere göre daha fazla olması bekleniyor.

GENİŞ DESTEK BULDU

Milli ve yerli silahla birlikte TSK’da profesyonel orduya geçilmesi de bedelli kararının almasını kolaylaştıran bir diğer unsur oldu. Bir süredir terörle mücadele tamamen profesyonel askerler eliyle yürütülüyor. Daha önce zorunlu askerlik yapanların terörle mücadele faaliyetlerinde de görev almaları sonucu bedelli askerlik gündeme geldiğinde çok tartışılıyordu. Profesyonel orduya geçişle birlikte bu tartışmaların ortadan kalkmış olması da karar alma sürecini olumlu yönde etkiledi. Son teklif, gerek orduda profesyonelleşme, gerek yaş ve bedelin düşük tutulmasıyla birlikte geçmişteki uygulamalardan farklı olarak toplum tabanında tartışma değil geniş desteğe de sahip oldu.

BEKLENTİ KARŞILANIYOR

TBMM’ye sunulacak teklif ile ilgili açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasında söylediği, "Bedelli bir ihtiyaçtır" söylemini yerine getirmenin, kendileri için şeref ve talimat olduğunun altını çizen Turan, askerliğin Türk toplumunda en hassas ve kıymetli kavramlardan biri olduğunu söyledi. Askerlik ruhuna yakışan adımı atmanın kendileri için görev olduğuna işaret eden Turan, bu görevi yerine getirdiklerini vurguladı. Turan, "İstiyoruz ki bu, Türkiye'de profesyonel askerliğe geçişin adımı olsun" dedi. Birçok vatandaş bedelli uygulamasının daha adil olması için gelir durumuna göre ücret konulmasını istedi.

Kritik tarih 31 Aralık 1993

Daha önceki bedelliler gelir düzeyi yüksek olanlar yararlanabildiği için eleştiri konusu olmuştu. 30 yaş ve 30 bin lira olan 2011’deki bedelliden 69 bin kişi, 27 yaş ve 18 bin lira olan 2014’teki son bedelliden ise 203 bin faydalandı. Bu kez yaş 25’e düşürülürken ücret de herkesin ödeyebileceği şekilde düşük tutuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bu hafta komisyon aşaması biterse, haftaya nihayete erecektir” dedi. Profesyonel askerliğe geçiş için önemli adım olacak bedelliden 31 Aralık 1993’ten önce doğanlar yararlanacak.

GÜNDEM Bu nasıl alçaklık