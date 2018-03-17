Bu darbeciyi kim koruyor?

15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden eski Korgeneral Metin İyidil’in gizli bir el tarafından kurtarılmaya çalışıldığı iddia edildi. TSK’daki FETÖ yapılanmasının mimarlarından olan İyidil’in kim ya da kimler tarafından kurtarılmaya çalışıldığı merak ediliyor. FETÖ’cü hain kalkışmadan birkaç gün sonra tutuklanan ve 26 Temmuz 2016 tarihinde çıkarılan KHK ile ihraç edilen eski EDOK Muharebe ve Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Hala tutuklu bulunan İyidil hakkında 15 Temmuz sonrası kritik bilgilere ulaşılmıştı.

FETÖ’CÜ BİLGİSİ PARTİGÖÇ’ÜN KASASINDAN ÇIKTI

Buna göre, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinden eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ün kasasında MİT Müsteşarlığı’ndan Genelkurmay Başkanlığı’na gönderilen 23 Haziran 2015 tarihli “Çok Gizli”, “Kişiye Özel” ibareli evraklar çıkmış ve 004141 nolu yazı ekinde İyidil hakkında FETÖ mensubu olduğuna dair iddiaların bulunduğu belirlenmişti.

DARBE ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞMELER

İyidil’in, 15 Temmuz darbe girişimi günü ve öncesinde halen darbeden tutuklu bulunan ve yargılanan birçok kritik isimle de görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi. Bunların arasında Ankara’da kritik kavşak ve yol güzergahlarının tutulması ve 240 kilometre menzilli Bora füzelerinin bataryalara yüklenmesi talimatını veren darbeci generaller Murat Aygün ile Osman Ünlü de bulunuyor. İyidil, darbe girişiminden saatler öncesi de Partigöç ile bir araya geldi. İyidil’in ayrıca Isparta Dağ Komando Okulu’nda eğitim gören Harbiyelileri kalkışmada kullanmak için Ankara’ya getirilmeleri için çaba gösterdiği belirtiliyor.

FETÖ’CÜLERİN ÖNÜNÜ AÇTI

İyidil, görev yaptığı birimlerde FETÖ’cülerin de önünü açtı. Darbeye karışan birçok subay, İyidil’in Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanı olduğu dönemde kritik yerlere getirildi ve terfi ettirilmesi sağlandı. Yine Genelkurmay Personel Başkanlığı döneminde de özel kalem, yaver, kritik birlik komutanlıklarına FETÖ mensupları getirildi. Ayrıca İyidil döneminde TSK’da disiplin kurulları oluşturularak Kuvvet Komutanlığı seviyesindeki personelin TSK’dan ilişiğinin kesilmesinin yolu açıldı. Bu dönemde yine yurt dışı görevlendirmeler tamamen FETÖ subayları lehine olacak şekilde planlandı.

DARBECİ GENERALİ KİM KURTARMAK İSTİYOR

İyidil’in yargılandığı davada sona gelindi. Duruşma savcısı mütalaasında İyidil’in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Ancak yaptığı işlemlerle adeta FETÖ’nün TSK’da palazlanmasını, örgüt üyesi olmayanların ise TSK’dan atılmasını sağlayan İyidil’in, biri ya da birileri tarafından kurtarılmak istendiği ileri sürülüyor. İyidil’i kurtarmak isteyen gizli elin kim olduğu merak edilirken, darbeci generalin serbest kalmasının diğer birçok darbe davasını da olumsuz yönde etkileyebileceği belirtiliyor.

Örgüt için yönerge değiştirdi

Darbeci general Metin İyidil’in örgütün GATA’da kadrolaşması için de kritik bir hamle yaptığı ve “MY 52-10 (B) Yönergesi”ni yönetmeliğe aykırı bir şekilde değiştirdiği belirtiliyor. Bu değişiklikle GATA’nın kritik birimlerinden biri olan Etik Kurulu’na yerleşen FETÖ mensupları, isimsiz ihbar mektupları üzerinden kendilerinden olmayan öğretim üyeleri hakkında işlem başlattı ve bu kişilerin TSK’dan ayrılmalarını sağladı. Söz konusu isimsiz ihbar mektupları üzerinden işlem yapmak hukuka aykırı olmasına rağmen İyidil bizzat incelenmesi ve işleme alınması yönünde talimat verdi. Yaptığı işlemler ve hakkındaki deliller ortada olmasına rağmen darbe suçlamasıyla yargılanmasının talihsizlik olduğunu ileri süren İyidil, diğer tüm FETÖ’cüler gibi savunmasında, yaşamının hiçbir evresinde örgüt üyeleriyle bir arada olmadığını iddia etti.