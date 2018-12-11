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POLİTİKA

Bu gericilik geride kaldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Personel Eğitim Merkezi açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
​Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

TSK'daki başörtüsü serbestisinin iptali istemiyle Danıştay'da açılan bir davada, savcının mütalaasına ilişkin bir soru üzerine Gül, şunları söyledi: "Bu dava devam etmekte ama başörtülü olarak çalışmayla ilgili farklı kararları da var. Bu dava burada sadece bir davacının açmış olduğu bir esas sayılı bir dosya ama farklı dosyalarda da tamama ermiş, red olmuş dosyalar var. Bu konuda Danıştay'ın genel olarak yaklaşımı özgürlükçü bir yaklaşımdır. 2019'a gireceğimiz bugünlerde hala insanların kafasındaki örtüyle hala insanların ideolojisiyle, düşüncesiyle, yaşam tarzıyla uğraşan zihniyet gerici bir zihniyettir. Bu gericilik geride kaldı."

Gül, Türkiye'nin çağdaş ve insan haklarına, özgürlükçü bir yaklaşıma doğru önemli mesafeler elde eden bir ülke olduğunu ifade ederek, "Hem Anayasa Mahkemesi kararları hem Danıştay hem Yargıtay, hukukun tüm mekanizmaları başörtüsünü bir özgürlük olarak görmekte ve başörtüsüne karşı yapılan saldırıları da hukuk dışı olarak görmektedir. Artık Türkiye geriye değil ileriye bakacak. Zaten Danıştay da bu görüşe itibar etmemiştir. Bu nedenle olumsuz bir değerlendirme anlamında bir mütalaa elbette olmaz."

Gül, merkezin açılışındaki konuşmasında da elektronik tebligat uygulamasının 1 Ocak itibarıyla devreye gireceğini, uygulamanın davaları hızlandıracağını söyledi.

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