Bu görüntüler korkuttu: Binlerce kişi Kovid testi için hastaneye akın etti

Korona virüs vakalarının arttığı Edirne’de, binlerce kişi korona virüs testi yaptırmak için hastanelere akın ediyor.

Korona virüs testi yaptırmak için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne akın eden çok sayıda vatandaş yoğunluk oluşturdu. Kentte yeniden tırmanışa geçen salgında, test yaptıran kişilerin çoğunluğunun gençlerden oluştuğu ve hafta sonu test yaptıran kişilerin sayısının bin 500’den fazla olduğu öğrenildi. Hastane önünde taksicilik yapan Ercan Özkaya, hastanede ilk kez bu kadar yoğun PCR kuyruğu gördüğünü söyledi.



“Yakın zamanda vaka artışı kaçınılmaz”



Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, yeni Omicron varyantının bulaş hızının daha yüksek olduğuna dikkati çekerek, “Son varyant Omicron tüm varyantlar içerisinde en fazla bulaşma potansiyeline sahip ve 4-6 kat daha fazla bulaş söz konusu. Yakın zamanda vaka sayılarında artışın ortaya çıkması kaçınılmaz” açıklamasında bulundu.

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Bakan Koca uyardı



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayılarına dikkati çekerek sosyal medya hesaplarından uyarılarda bulundu. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ne yapmalıyız? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız.”

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