Gündem Bu görüntüler korkuttu Binlerce kişi Kovid testi için hastaneye akın etti
EDİRNE

Bu görüntüler korkuttu: Binlerce kişi Kovid testi için hastaneye akın etti

Korona virüs vakalarının arttığı Edirne’de, binlerce kişi korona virüs testi yaptırmak için hastanelere akın ediyor. Korona virüs testi yaptırmak için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne akın eden çok sayıda vatandaş yoğunluk oluşturdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bu görüntüler korkuttu: Binlerce kişi Kovid testi için hastaneye akın etti
Binlerce kişi Kovid testi için hastaneye akın etti.

Korona virüs vakalarının arttığı Edirne’de, binlerce kişi korona virüs testi yaptırmak için hastanelere akın ediyor.
Korona virüs testi yaptırmak için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne akın eden çok sayıda vatandaş yoğunluk oluşturdu. Kentte yeniden tırmanışa geçen salgında, test yaptıran kişilerin çoğunluğunun gençlerden oluştuğu ve hafta sonu test yaptıran kişilerin sayısının bin 500’den fazla olduğu öğrenildi. Hastane önünde taksicilik yapan Ercan Özkaya, hastanede ilk kez bu kadar yoğun PCR kuyruğu gördüğünü söyledi.


“Yakın zamanda vaka artışı kaçınılmaz”


Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, yeni Omicron varyantının bulaş hızının daha yüksek olduğuna dikkati çekerek, “Son varyant Omicron tüm varyantlar içerisinde en fazla bulaşma potansiyeline sahip ve 4-6 kat daha fazla bulaş söz konusu. Yakın zamanda vaka sayılarında artışın ortaya çıkması kaçınılmaz” açıklamasında bulundu.


Bakan Koca uyardı


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayılarına dikkati çekerek sosyal medya hesaplarından uyarılarda bulundu. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Ne yapmalıyız? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız.”

Üniversiteler kapanacak mı? Üniversiteler online eğitime mi geçecek?
ÖZGÜN
Üniversiteler kapanacak mı? Üniversiteler online eğitime mi geçecek?

Türkiye'nin 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: İstanbul'da Omicron baskın hale geldi
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: İstanbul'da Omicron baskın hale geldi

ABD'de günlük koronavirüs vaka sayısı korkunç seviyede: Bir milyonu aştı
KORONAVİRÜS
ABD'de günlük koronavirüs vaka sayısı korkunç seviyede: Bir milyonu aştı
Baba tutuklandı

Baba tutuklandı

Oğluna ekmek arası uyuşturucu göndermiş.
Fiyatı sadece 90 bin TL

Fiyatı sadece 90 bin TL

Türkiye'nin en ucuz otomobiller listesine bir yenisi daha eklendi.
Okullar kapanacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması.

Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, aşıyla ilgili tereddüdü olanlara seslendi.

Kazakistan'da hükümet protestolar nedeniyle istifa etti.

Destek paketinin ayrıntıları ortaya çıktı.
Fenerbahçe maçında yok

Fenerbahçe maçında yok

​Balotelli'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

​TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na tepki.
Antalya'da<br>şiddetli deprem

Antalya'da
şiddetli deprem

5.3'lük depremin merkez üssü Alanya.

Şiddet uygulayan kocasını çocuklarının gözü önünde öldürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.