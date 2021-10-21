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Bu hadsizlik terbiyesizliktir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Osman Kavala’nın serbest bırakılması için mahkemeye baskı yapan 10 ülke elçisine tepki gösterdi: Büyükelçiler hadlerini bilmeli. Size mi kalmış? Bu hadsizlik, terbiyesizliktir. Türkiye’yi hizaya getirmeye çalışmasınlar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bu hadsizlik terbiyesizliktir
Numan Kurtulmuş

Gezi olaylarının azmettiricisi Osman Kavala için 10 ülke büyükelçinin yaptığı açıklamaya tepkiler gelmeye devam ediyor. CNN Türk’e konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, elçilerin hadlerini bilmesi uyarısında bulundu. Kavala davasına siyasetin karar veremeyeceğine vurgu yapan Kurtulmuş, “Büyükelçiler hadlerini bilmeli. Size mi kalmış? bu hadsizlik, terbiyesizliktir. Türkiye’yi hizaya getirmeye çalışmasınlar” diye konuştu.

Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: Zihninizin arkasında 28 Şubat gibi bir tarih mi var?
OYNAT 02:11
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: Zihninizin arkasında 28 Şubat gibi bir tarih mi var?
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Türkiye'nin bazı vakıf ve STK'larının mal varlıklarına gelince el koyacağız' söylemine tepki göstererek, 'Biz bu zihniyeti biliyoruz. 28 Şubatçıların geldikleri zaman nasıl mallara el koyduklarını biliyoruz ama sayın Kılıçdaroğlu bir şeyi unutuyor. Bu millet sittin sene Cumhuriyet Halk Fırkası'nın bu zihniyetinin önünü açmaz. Bu zihniyete oylarıyla, demokratik yollarla iktidar olma imkanı vermez.' açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine ilişkin ise, 'Sayın Kılıçdaroğlu, 18 Ekim nedir? Bana şu 18 Ekim'i bir anlat, acaba zihninizin arkasında, dilinizin altındaki baklada, acaba 15 Temmuz gibi, 28 Şubat gibi bir tarih mi var?' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BUNDAN ÇOK ÇEKTİ

Kurtulmuş, “siyasi cinayetler” tartışmasına değinerek, “CHP gündemde kalmaya çalışıyor, ama bu faili meçhul cinayetler meselesi kirli bir meseledir. Halkı korkutmak üzerine yönlendikleri bir alandır. Allah’ın izniyle faili meçhul cinayetler meselesi geride kalmıştır, bu siyasi cinayetler konusunda da büyük bir hassasiyetle güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alıyorlar almaya da devam edeceklerdir. Bunun üzerinden siyaseti kirletmek yerine, varsa elinizde bilgi, duyum bunları gider ilgili savcılıklara söylersiniz ama bunun üzerinden hele hele bir muhalefet partisinin bu kadar sorumsuz hareket etmesi kabul edilemez.” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu siyaseti kirletmek yerine savcılığa ifade vermeli
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu siyaseti kirletmek yerine savcılığa ifade vermeli
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