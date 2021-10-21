Gezi olaylarının azmettiricisi Osman Kavala için 10 ülke büyükelçinin yaptığı açıklamaya tepkiler gelmeye devam ediyor. CNN Türk’e konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, elçilerin hadlerini bilmesi uyarısında bulundu. Kavala davasına siyasetin karar veremeyeceğine vurgu yapan Kurtulmuş, “Büyükelçiler hadlerini bilmeli. Size mi kalmış? bu hadsizlik, terbiyesizliktir. Türkiye’yi hizaya getirmeye çalışmasınlar” diye konuştu.
TÜRKİYE BUNDAN ÇOK ÇEKTİ
Kurtulmuş, “siyasi cinayetler” tartışmasına değinerek, “CHP gündemde kalmaya çalışıyor, ama bu faili meçhul cinayetler meselesi kirli bir meseledir. Halkı korkutmak üzerine yönlendikleri bir alandır. Allah’ın izniyle faili meçhul cinayetler meselesi geride kalmıştır, bu siyasi cinayetler konusunda da büyük bir hassasiyetle güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alıyorlar almaya da devam edeceklerdir. Bunun üzerinden siyaseti kirletmek yerine, varsa elinizde bilgi, duyum bunları gider ilgili savcılıklara söylersiniz ama bunun üzerinden hele hele bir muhalefet partisinin bu kadar sorumsuz hareket etmesi kabul edilemez.” dedi.