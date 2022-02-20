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Meteoroloji haritayla duyurdu: Birçok ilde günlerce sağanak yağış ve kar var

Yurdun büyük kesiminde sağanak yağış ve kar yağışı etkili olacak. Hafta boyunca sürmesi beklenen yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de sağanak, Doğu Anadolu'da kar şeklinde olması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu hafta hava durumu nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yeni haftayla birlikte birçok ilde sağanak yağış ve kar yağışı etkili olacak.

21 ŞUBAT PAZARTESİ

Haftanın ilk gününde İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz'de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz bölgesinde ise kar var. Kar yağışının Erzurum, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde etkili olacağı belirtiliyor.

BİRÇOK İLDE YAĞIŞ VAR, PERŞEMBE KARA DÖNECEK

Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri de yağış yurdun birçok bölgesinde devam edecek.

22 Şubat Salı günü Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağanak yağışın çok kuvvetli olması bekleniyor. Çarşamba günü yağışlar devam edecek.

Perşembe günü ise Ege'nin iç kesimlerinde yağışların kara dönmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Kırklareli, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

  • EDİRNE 17°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
  • İSTANBUL 13°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
  • KOCAELİ 18°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
  • TEKİRDAĞ 12°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Uşak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR 11°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
  • DENİZLİ 19°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
  • İZMİR 18°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
  • MUĞLA 16°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • ADANA 20°C Parçalı ve az bulutlu
  • ANTALYA 20°C Parçalı ve az bulutlu
  • HATAY 19°C Parçalı ve az bulutlu
  • ISPARTA 15°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • ANKARA 11°C Parçalı ve az bulutlu
  • ESKİŞEHİR 12°C Parçalı ve az bulutlu
  • KAYSERİ 9°C Parçalı ve az bulutlu
  • KONYA 11°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • BOLU 11°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
  • DÜZCE 16°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
  • KASTAMONU 12°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
  • ZONGULDAK 15°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • RİZE 11°C Parçalı ve az bulutlu
  • SAMSUN 16°C Parçalı ve az bulutlu
  • TOKAT 13°C Parçalı ve az bulutlu
  • TRABZON 10°C Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • ERZURUM 5°C Az bulutlu
  • HAKKARİ 5°C Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA 12°C Az bulutlu
  • VAN 5°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR 16°C Az bulutlu
  • GAZİANTEP 17°C Parçalı ve az bulutlu
  • MARDİN 15°C Az bulutlu
  • ŞANLIURFA 20°C Az bulutlu
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