Gündem Bu kaçıncı
3. SAYFA

Bu kaçıncı

Metro Turizm’e ait bir yolcu otobüsü daha yandı. Gerede’de seyir halinde alev topuna dönen otobüste can kaybı yaşanmazken, 12 günde 3 otobüsü yanan firma yetkilileri sessizliğini koruyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki bir yolcu otobüsü daha kül oldu. 50 yolcusu ile Çorum'dan İstanbul'a giden Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, sabah saatlerinde Bolu Gerede Cankurtaran mevkiinde alev topuna döndü. Dumanların otobüsün içine girmesi üzerine sürücü aracı emniyet şeridine çekti. Yolcular hızla tahliye edilirken, itfaiye ekiplerine haber verildi. 1 saatlik çalışma sonucu söndürülebilen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

İHMAL İDDİASI

Otobüste bulunan yolculardan üniversite öğrencisi Mustafa Siviş, “Mola için durduğumuz tesisten çıkıldığında olayın olacağı belliydi. Araçtan dumanlar çıkıyordu” dedi. Otobüsün tesise girmeden önce de hararet yaptığını iddia eden Siviş, “Olayda bariz ihmal var. Yolcular inerken otobüs alev almıştı. 5 dakika sonra patlamalar başladı” şeklinde konuştu.

  • Yangınlar çoğaldı
  • 12 gün içinde aynı firmaya ait 2 otobüs daha seyir halindeyken alev aldı. 3 Ağustos’ta Manisa Kırkağaç, 9 Ağustos’ta da Mersin’in Tarsus ilçesinde yanan Metro Turizm’e ait yolcu otobüslerinde şans eseri ölen ya da yaralanan olmamıştı. Yolcuların hızla tahliye edildiği yangınlarda her iki otobüs de küle dönmüştü. 2 Ağustos’ta Balıkesir’de alev alan Kamil Koç’a ait yolcu otobüsünde ise 5 yolcu feci şekilde can vermişti.

15 gün içinde 4'üncü otobüs yangını
GÜNDEM
15 gün içinde 4'üncü otobüs yangını
Türkiyeyietkileyecek öneri

Türkiye'yi
etkileyecek öneri

1 Ekim'den itibaren düşürmeyi planlıyorlar.
Şanlıurfaya kritik ziyaret

Şanlıurfa'ya kritik ziyaret

​Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınıra gitti.
e-kayıt başladı

'e-kayıt' başladı

Adaylar 21 Ağustos'a kadar kaydını tamamlamalı.
Yüzde 15 düşecek

Yüzde 15 düşecek

Genelge Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.
Kontrolden<br>çıkması an meselesi

Kontrolden
çıkması an meselesi

​Mescid-i Aksa'ya saldırı felakete sürükleyecek.
İmha edildi

İmha edildi

Zap bölgesindeki PKK hedeflerine hava harekâtı.
Bölünmeye sürükleniyor

Bölünmeye sürükleniyor

​Güney Geçiş Konseyi kararlı olduklarını duyurdu.
Sıcaklıklar düşecek

Sıcaklıklar düşecek

Sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Gerginlik tırmanıyor

Gerginlik tırmanıyor

Kontrol hattında bir Pakistan askeri öldü.
3 bakanlıkta<br>çok sayıda atama

3 bakanlıkta
çok sayıda atama

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
İmzaya kaldı

İmzaya kaldı

​Fenerbahçe yeni sol bekini her an açıklayabilir.
81 günlük <br>hasret bitiyor

81 günlük
hasret bitiyor

Süper Lig'de Cemil Usta sezonu bugün başlıyor.
Trump<br>20 mil sözü verdi

Trump
20 mil sözü verdi

​Teklif taleplere yakın olmasına rağmen Türkiye temkinli yaklaşıyor.
Otobüsler<br>mercek altında

Otobüsler
mercek altında

​15 gün içinde 4 otobüs yanınca harekete geçildi.
Sahte plakalı<br>tırla dolandırdı

Sahte plakalı
tırla dolandırdı

Cezaevi'nden izinli çıkıp 540 çuval yem çaldı.
Rumlar<br>hayal görüyor

Rumlar
hayal görüyor

​45 yıldır belediyesi olmayan kente başkan seçecekler.
ABD'li<br>vekillere İsrail yasağı

ABD'li
vekillere İsrail yasağı

Trump'ın fişlemesinden sonra ABD'li vekillere İsrail'e giriş yasağı geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.