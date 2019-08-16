Bu kaçıncı

Seyir halindeki bir yolcu otobüsü daha kül oldu. 50 yolcusu ile Çorum'dan İstanbul'a giden Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, sabah saatlerinde Bolu Gerede Cankurtaran mevkiinde alev topuna döndü. Dumanların otobüsün içine girmesi üzerine sürücü aracı emniyet şeridine çekti. Yolcular hızla tahliye edilirken, itfaiye ekiplerine haber verildi. 1 saatlik çalışma sonucu söndürülebilen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

İHMAL İDDİASI

Otobüste bulunan yolculardan üniversite öğrencisi Mustafa Siviş, “Mola için durduğumuz tesisten çıkıldığında olayın olacağı belliydi. Araçtan dumanlar çıkıyordu” dedi. Otobüsün tesise girmeden önce de hararet yaptığını iddia eden Siviş, “Olayda bariz ihmal var. Yolcular inerken otobüs alev almıştı. 5 dakika sonra patlamalar başladı” şeklinde konuştu.

Yangınlar çoğaldı

12 gün içinde aynı firmaya ait 2 otobüs daha seyir halindeyken alev aldı. 3 Ağustos’ta Manisa Kırkağaç, 9 Ağustos’ta da Mersin’in Tarsus ilçesinde yanan Metro Turizm’e ait yolcu otobüslerinde şans eseri ölen ya da yaralanan olmamıştı. Yolcuların hızla tahliye edildiği yangınlarda her iki otobüs de küle dönmüştü. 2 Ağustos’ta Balıkesir’de alev alan Kamil Koç’a ait yolcu otobüsünde ise 5 yolcu feci şekilde can vermişti.