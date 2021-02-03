​Bu kadar benzerlik tesadüf değil

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yarım asırdır samimi Müslümanların bilinçaltına ustaca nakşettiği Hristiyanlık kokan sinsi mesajları tek tek deşifre edildi. Birlikte Dağıtım’ın çıkardığı ve binlerce sayfa- görsel taranarak hazırlanan “Alamut’tan Pensilvanya’ya- Haç’a Adanmış Ruh” başlıklı çalışmada FETÖ ile Hristiyan dünyadan yapılan yayınlarda semboller üzerindeki benzerlik gözler önüne serildi. Bunlardan öne çıkanlar şöyle:

AYNI SECDE MODELİ

Eserde, Gülen’in pek çok yayınında halı üzerinde secde eden adam resimlerine yer verdiği gösteriliyor. İlk bakışta Müslüman secdesine benzeyen resimlerde ‘ayakkabı’ ve ‘ellerin duruşuna’ dikkat çekiliyor. Yapılan secdenin de resmin kendisi gibi yine Hristiyan kökenli olduğu vurgulanıyor. Bunun özellikle Ortadoks Hristiyanların ibadet şekillerinden biri olduğu gösteriliyor.

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HRİSTİYANLARIN EVRENSEL DİLİ

176 sayfalık eserde Hristiyanların evrensel dili ve Gülen’in yayın ve konuşmalarındaki dilindeki benzerliğin altı çiziliyor. Gülen’in kullandığı dili, resimleri ve sembolleri bilmeyenlerin bunlardan etkilenebileceği belirtiliyor. Bu dilin Hristiyanlar arasında evrensel bir dil olduğu vurgulanıyor. Bu dillerin Gülen’in web sitelerinde sık sık görüldüğüne dikkat çekiliyor.

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GÜLEN’İN KİTABI HANGİSİ

Terör örgütü Gülen’in Hristiyanların kitaplarında kullandığı mumu ve ışığı alarak Yeni Ümit dergisinin kapağında kullandığı da eserde işleniyor. Gülen’in, Hristiyanların resmini aynen alarak Haçlardan açık olanı kaldırıp mum üzerinde, ışıkla yapılan Haç’ı yayın organlarında kullandığı belirtiliyor.

FETÖ, Hristiyanlık sembollerini zihinlere kazıdı.

YOLA BÖYLE ÇIKTI

Gülen’in 1979 yılında çıkarmaya başladığı Sızıntı dergisinde hemen Hristiyanların zihin dünyasına ait bütün sembolleri, illüstrasyonları, resimleri kullanmaya başladığı, Kasım 1981 sayısında Hristiyanların meşhur ikonlarından biri olan ‘Anne kucağında Mesih’ portresinin bunlardan biri olduğu vurgulanmaktadır. Bu ikona Hristiyanların ‘The Mater Amahilis’, ‘La Madonna col Bambino’ adı verdiği anlatılmaktadır.

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GÜLEN’İN CENNETİ

Hristiyanların cennetine çıkan merdiven sembolü de Şubat 2003’de çıkan Sızıntı dergisinde birebir kopyalandı. Eserde, Gülen’in cenneti şöyle yer alıyor: “Bu helezonlu merdiven, Hristiyanların gökteki cennet ülkesine ulaşmayı anlatmak üzere resimlere döktükleri en meşhur merdivenlerinden biridir. Gülen bu helezonlu merdiveni Türkçe, Arapça ve İngilizce başta olmak üzere pek çok dildeki yayınında birebir kullanmıştır.”

MERDİVEN HER YERDE

Eserde, Gülen’in cennetine çıkan merdivenin Hristiyan cennetine çıkan merdiven ile birebir benzeri de ortaya kondu. Eserde, Fetullah Gülen’in bu gökte bulunan Allah’a ulaştıracak helezonlu merdiven anlayışını dergilerinin yanı sıra sözlerinde ve yazılarında da yansıttığı belirtildi. Gülen’in Şubat 1998 tarihinde bir röportajında, “Allah lütfetse de insanları cennete taşıma merdivenini bana verseler semaya uzatsam, Türkiye’deki bazı kimseler benim uzattığım o merdivenden çıkıp cennete girmeyi düşünmeyecekler zannediyorum” sözleri hatırlatıldı.

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Cennete Haç’tan girmek

Eserde, Hristiyanların dünyayı tutan eli gösteren fotoğrafın bire bir benzerlerini Gülen’in Sızıntı dergisinde kullandığı ortaya çıktı. Eserde, “Gülen dünya tutan tanrının eli inancını sadece sayısız resme aktarmamış aynı zamanda konuşmalarında, yazılarında da bu inancını işlemiştir. Örneğin 1995 yılında yayınladığı Kitap ve Sünnet Perspektifinde Kader adlı eserinde ‘Emin olun gökleri ve yerleri tesbih tanesi gibi elinde evirip çeviren Allah, sizin imdadınıza koşacaktır’ der” ifadeleri yer alıyor.

İstavroz çıkarıyor

Yayınlanan Eserde, FETÖ’nün Hristiyan kökenli istavroz çıkarmasına yönelik göndermeler de şöyle anlatılıyor: “Sağ el parmak uçlarının alnın ortasına getirildiği bu hareket Hristiyanlara özel istavrozun Haç çıkarmanın ilk adımıdır. Bu eski sembol, Hristiyanların düşmanları karşısında birbirlerini tanımak için kullandıkları bir şifre olmuştur. Gülen, cami içerisinde verilen bu poza pek çok dildeki yayınlarında yer vermiştir.”

Aynısı Sızıntı’da kullanıldı

Eserde, Hristiyanları cennete götüren Haç’ın Gülen’in kendi yayın organlarında da görüldüğü net bir şekilde ortaya çıkıyor. Sızıntı dergisinin kapağına yerleştirilen Haç figürü Gülen’in tüm yayınlarında görülen özel mizanpaj mantığıyla hazırlanmış. Gülen’in resimleri Müslümanın kolaylıkla fark edemeyeceği, sembolleri perdeleme gibi formata sokması da dikkatlerden kaçmıyor.

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Hristiyanların gözü

Hristiyan dünyasında teslisin baba tanrısını anlatmak için bin yılı aşkın süredir kullanılan sembollerden biri de gözdür. Özellikle üçgen içindeki göz sembolü Hristiyan sanatçıların eserlerinde yaygın şekilde yer alıyor. Çalışmada terör örgütü elebaşı Gülen’in, bunu kendi yayın organlarında birebir kullandığı kaydedilmektedir.

Bu kimin mührü?

Hristiyanlar Haç’ı aynı zamanda insanları karanlıktan aydınlığa çıkaran İsa Mesih’in alın ve kalpteki mührü gibi görüyor. Bunun gönüllü bir çile ve ıstırabın sembolü sayıldığı bilgisinin yer aldığı çalışmada Gülen’in bu Haç mührünü yayınlarda insanların alnının ortasına vurduğu gösteriliyor.