Bu kadarı da 'pes' dedirtti: Villası, 6 arabası olanlar bin liralık sosyal yardım desteğine başvurdu Bursa’nın İnegöl Kaymakamlığı'na 1000 lira sosyal yardım desteği almak için başvuran bir kişinin, 6 adet aracının olduğu belirlendi. İlçede 15 bin 550 kişinin başvuru yaptığı sosyal destek yardımında, kriterleri karşılamayanların talebi reddedildi.

Haber Merkezi 01 Haziran 2020, 16:06 Son Güncelleme: 01 Haziran 2020, 16:16 DHA