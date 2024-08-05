Bu katliama herkes ortak olur

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “İsrail’e yönelik bütün baskıyı artırmalıyız. Batı devletleri, başta Amerika olmak üzere bu suskunluğu bozmak zorundalar. Yoksa bu işlenen soykırıma ortak olmaya devam edecekler” diye konuştu. Bakan Fidan, Mısır’a yaptığı 2 günlük ziyaret kapsamında önce El Ariş Limanı’na, ardından da Mısır’ın Gazze Şeridi sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı’na gitti.

İSRAİL’E BASKIYI ARTIRMALIYIZ

Burada konuşan Fidan, birkaç yüz metre ötede bir insanlık trajedisi meydana gelmekte olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bir soykırım işlenmekte. İki milyon insan yerlerinden edilmiş durumda. 40 bin kadın ve çocuk şehit edilmiş durumda. Şu anda ilaç yok, yiyecek yok, su yok. Açık havada, açlıkla pençeleşen Filistinli kardeşlerimiz var. Buradan bütün insanlığa sesleniyorum. Eğer hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız. Onun için elimizden gelen bütün yardımı yapmaya gayret etmeliyiz. İsrail’e yönelik bütün baskıyı artırmalıyız. Batı devletleri, başta Amerika olmak üzere bu suskunluğu bozmak zorundalar. Yoksa bu işlenen soykırıma ortak olmaya devam edecekler” diye konuştu.

GEÇEN KAMYON SAYISI YETERSİZ

Bakan Fidan, Refah Sınır Kapısı’nın trafiğe kapatıldığını, yardımların Kerem Şalom’a gönderildiğini ve günde 25 kamyonun geçiş yaptığını söyledi. Fidan, bu sayının az olduğuna dikkat çekerek, “Şu anda heyetimizle beraber Refah Sınır Kapısı’ndayız. Bize Sina Eyalet Valisi Tümgeneral Halid de refakat etmekte. Kendisine teşekkür ediyoruz. Buraya gelmeden önce El Ariş Limanı’na uğradık. Gemilerle getirilen yardımların nasıl getirildiğini, oradan nasıl kamyonlara yüklenip buraya getirildiğini de görme imkanımız oldu” dedi.

Refah Sınır Kapısı’nda da ilgili kişilerden brifing aldıklarını kaydeden Fidan, “An itibarıyla Refah Sınır Kapısı şu anda trafiğe kapatılmış durumda. Sınırın öbür tarafı bildiğiniz gibi tamamıyla yok edilmiş durumda” diye konuştu.

Soykırım burada başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in binlerce kamyon yardım malzemesinin çürümesine sebep olmasının insanlığa karşı bir suç olduğunu söyledi. Fidan, bunun "sınırın öbür tarafında yürütülen soykırımının ilk aşaması" olduğunu kaydetti. El Ariş Limanı ve Refah Sınır Kapısı'nı ziyaretiyle ilgili X sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fidan, "Türkiye, Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke konumundadır. Fakat burada bulunma amacımız, Türkiye'nin yardımlarını konuşmak değil, Gazze'de yaşanan soykırımı dünya kamuoyunun dikkatine getirmektir" ifadesini kullandı.







