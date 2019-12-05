Bu kez Ceren!

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir, bale dersi dönüşü evine girerken bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçtı, hastaneye kaldırılan Özdemir kurtarılamadı. Ceren Özdemir’in öldürülmesine ilişkin bir kişi gözaltına alındı. Olay, önceki akşam saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi’nde meydana geldi.

Ceren Özdemir'in cenaze töreni

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yığıldı. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Özdemir, hastanede hayatını kaybetti.

ABLASI KATİLİ GÖRMÜŞ

Ceren Özdemir’i oturduğu binada bıçaklayarak öldüren katil zanlısını, genç kızın ablasının pencereden gördüğü ortaya çıktı. Bale kursundan dönen Ceren’in telefonla arayarak, anahtarı atmasını istediği abla, pencereden baktığında bina önünde bekleyen 40 yaşlarında, siyah giyimli bir kişiyi gördü. Ceren, pencereden atılan anahtarı alıp, içeri girdikten sonra gelen çığlıkları duyan abla, koşarak aşağıya indiğinde kız kardeşini kanlar içinde buldu.

ÖZEL EKİP YAKALADI

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. MOBESE görüntüleri üzerinden zanlı saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin saldırısı sonucu iki polis memuru yaralandı.

REKLAM

Suç makinesi

KATİL Özgür A:

Polisin başarılı operasyonuyla yakalanan Özgür A.’nın sabıka kaydının kabarık olduğu öğrenildi. Zanlının 12 ayrı suçtan sabıkası olduğunu belirten Ordu Valililiği yaptığı açıklamada “Gözaltına alınan zanlı, yapılan mülakatta suçunu itiraf etmiştir. Ö. A. isimli zanlının 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar ettiği ve arandığı anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı. Geçmiş yıllarda tiner kullandığı belirlenen Özgür A’nın uyuşturucu kullanmak ve sokak ticaretini yapmaktan 2011-2012 yıllarında 1 yıl cezaevinde yattığı, çıkışının ardından bir yaralama olayı sonrası yeniden cezaevine girdiği ve iki yıl cezaevinde hükümlü olarak yattığı öğrenildi. Cezaevi çıkışının ardından başka bir suçtan 2014 yılında yeniden kapalı cezaevine konulduğu belirlenen Özgür A’nın bu yılın başında açık cezaevi kısmına geçtiği, 1 Aralık tarihinde çarşı izninde geri dönmeyerek firar ettiği anlaşıldı. Özgür A., yakalanma anında 2 polis memurunu da bıçaklayarak hafif yaraladı.

OYNAT 00:22 Ceren Özdemir'i öldüren Özgür A'nın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı Ordu'da Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür A'nın yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı! Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür A'nın polis operasyonu sırasında bir polisi karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





Son görüntü

Ceren'in son görüntüsü

Ceren Özdemir’in olaydan dakikalar önce güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ceren’in evine doğru yürüdüğü görülüyor. Evinin yakınındaki sokaktan geçen Ceren, bir kaç dakika sonra ise kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı.

Çocuğumu gafil avladılar

Ceren Özdemir'in ailesi

Ceren Özdemir Altınordu’da toprağa verildi. Anne Güfer Özdemir cenazenin taşındığı esnada göz yaşlarına hakim olamayarak, “Keşke kapının önünde bekleseydim, benim çocuğumu gafil avladılar. Çok zayıftı benim çocuğum bıçak darbelerine dayanamadı. Ben sana gelinlik mi giydirdim kuzum” diye ağıt yakması ise yürekleri dağladı.



