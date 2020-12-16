Bu kez neyin peşindesiniz?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada yeni bir 15 Temmuz imasında bulundu. Dışişleri Bakanlığı bütçesi hakkında söz alan Erozan, “Sayın Bakan’a bir çağrım olacak, bu bütçeyi tasarruflu kullanın, çünkü yılın ikinci yarısında biz devralacağız bu bütçeyi. Bütçeyi biz devraldığımızda tamtakır kuru bakır bir bütçeyle karşılaşmak istemiyoruz” dedi. Erozan’ın sözleri darbe beklentisi tartışmalarını alevlendirirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 15 Temmuz’dan önceki sözlerinin yeniden gündeme taşınmasına neden oldu. Akşener de darbe girişiminden önce “6 ay sonra başbakan olacağım” demişti.

Meral Akşener

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DARBE BEKLENTİSİ Mİ?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Erozan’a, “Peki, şunu sormak istiyorum Sayın Erozan. ‘Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız’ dediniz. Hayrola? Ne oluyor? Siz de mi Biden’dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var?” cevabını verdi. Çavuşoğlu, “Nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız, neye göre devralacaksınız? Yani, bunu samimi söylüyorum. ‘İkinci yarısında ben devralacağım, sizden devralacağım’ ne demek? Ha, gelip Bakanlığımızda bizimle çalışmak istiyorsanız, yardım etmek istiyorsanız kapımız açık; biz de geliriz partinize sizinle her türlü dış politikada beraber çalışırız” dedi.

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KONUŞMA YASAĞI VARDI

15 Temmuz darbe girişiminden önce de Meral Akşener, “Ben 6 ay sonra başbakan olacağım”, “15 Temmuz’dan sonra işler değişecek başbakan olacağım” diyordu. Erozan’ın yılın ikinci yarısını işaret etmesi dikkat çekti. Yılın ikinci yarısı, 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin 5’inci yılına denk geliyor. HDP ile masaya oturarak federasyon içeren anayasa taslağı hazırlayan Erozan’ın bu çıkışı yapması, akıllarda soru işareti bıraktı. CHP, İYİ Parti ve HDP’nin hazırladığı anayasa taslağı ortaya çıkınca İYİ Parti Erozan’ı geri plana çekmişti. Anayasa konusu hakkında herkes açıklama yaparken Erozan’dan çıt bile çıkmadı. İYİ Parti bu süreçte Erozan’a televizyonlara çıkma ve konuşma yasağı getirdi.