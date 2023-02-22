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Bu mağaza deprem mağdurlarına özel

Depremin ilk gününden bu yana devlet millet işbirliğiyle yaraları sarmaya çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kongre ve kültür merkezini deprem mağdurlarına özel mağazaya çevirdi. Deprem bölgelerinden Bursa’ya gelen afetzedeler giyimden hijyen malzemelerine kadar tüm ihtiyaçlarını burada gönül rahatlığı ile karşılayabiliyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
15:51 . 22/02/2023 Çarşamba
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Bu mağaza deprem mağdurlarına özel

Bu mağaza deprem mağdurlarına özel

Seferberliğe, Büyükşehir, ilçe belediyeleri, kamu kurumları ve gönüllülerle birlikte toplam 2177 personel, 311 araç, 212 iş makinesi, 7 arama kurtarma köpeği ile destek veren Bursa, özellikle yardım toplama konusunda da örnek bir çalışma sergiliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Sımsıkı sarılacağız, yaralarımızı saracağız’ sloganıyla başlatılan yardım kampanyası ile bugüne kadar Bursa’dan toplam 740 yardım tırı bölgeye ulaştırılırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi örnek bir çalışmaya daha imza attı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin sergi salonları Bursa’ya gelen deprem mağdurları için mağazaya dönüştürüldü.

Hüzün mağazası

AFAD’ın kontrolünde afet bölgelerinden başka şehirlere tahliyeler düzenli olarak devam ederken, gerek akrabalarının yanına yerleşmek gerekse de hayata yeni bir başlangıç yapabilmek için Bursa’ya gelen afetzedelere Büyükşehir Belediyesi kucak açtı. Kimileri enkaz altından çıkarılan, kimileri ise akrabalarını, yakınlarını, varını yoğunu kaybedip Bursa’ya gelen deprem mağdurlarının ihtiyaçlarının karşılanması için de seferberlik başlatıldı. Kongre merkezinin sergi salonları adeta bir mağaza gibi düzenlendi. Gönüllüler tarafından getirilen yeni eşyalar burada yaş gruplarına ve bedenlerine göre asıldı. Sadece yeni eşyaların yer aldığı mağazaya gelen afetzedeler, deneyerek, beğenerek seçtikleri giyimden hijyen malzemelerine kadar tüm ihtiyaçlarını gönül rahatlığı ile alabiliyor. Tam bir hüznün hakim olduğu mağazada depremzedelerin yaşadığı korku, acı ve keder gözlerden okunuyor.

Deprem kelimesini duymak bile istemediklerini belirten afetzedeler, deprem sırasında yaşadıklarını anlatacak kelime bulmakta zorlanırken, ilk günden beri yapılan yardımlar nedeniyle başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür etti.



#bursa
#deprem
#yardım
34 dakika önce
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Bu mağaza deprem mağdurlarına özel
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