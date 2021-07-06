​Bu maviyi özlemişiz

Marmara Denizi’nin güney sahillerinde bir süre önce yoğun şekilde görülen müsilaj (deniz salyası) yürütülen çalışmalarla büyük ölçüde etkisini yitirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 592 bölgede yürüttüğü çalışmalar sonucu 10 bin 500 metreküp müsilaj toplanarak bertaraf edildi. Güney sahili boyunca yüzeyde neredeyse yok denilecek kadar azalan müsilajın durumu, görüntülendi. Sahilin temiz halini gören bazı vatandaşlar denize girdi, balık tuttu, deniz kenarında yürüyüş yaptı.
DİPTE VAR AMA BALIĞA ENGEL DEĞİL
- Çanakkale Kilitbahir mevkisinde balık avlayan Taylan Varoluş, “Eskisi gibi değil. Gelip balığımızı tutuyoruz, denizimize giriyoruz.” diye konuştu. Emre Yakar ise “Şu anda müsilaj denizde azalmış görülüyor, denizin dibinde az da olsa var ama balık tutmaya engel olmuyor.” diye konuştu. Başı müsilaj ile dertte olan Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyıları son bir haftadır pırıl pırıl. Salyanın ilk ortaya çıktığı Tekirdağ kıyıları son günlerde tertemiz.