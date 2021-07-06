​Bu maviyi özlemişiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün kritik ismi Orhan İnandı'nın yakalandığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından terör örgütleri ile mücadelenin geldiği aşamayı özetleyerek FETÖ yakalamaları ile ilgili önemli bir ismin daha Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Yurt dışındaki pek çok ülkeden 100’ün üzerinde kişinin Türkiye’ye getirildiğini belirten Erdoğan, "FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı yakalanarak Türkiye'ye getirilmiştir." dedi.