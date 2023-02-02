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Bu millet sizi affetmez: 15 Temmuz Derneği'nden 6'lı masaya tepki

15 Temmuz Derneği, KHK'lı FÖTÜ'cülere işe iade sözü veren 6’lı Masa’ya tepki gösterdi. Dernek adına açıklama yapan 15 Temmuz Gazisi İlhami Çil, “15 Temmuz’u yaşamış olan bu millet sizi affetmez. Şehit aileleri ve gaziler sizi affetmez.” dedi.

03:45 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
15 Temmuz gazileri, 15 Temmuz Şehitler Makamı’nda 6’lı masanın vaatlerine tepki gösterdi.

15 Temmuz gazileri, 15 Temmuz Şehitler Makamı’nda 6’lı masanın vaatlerine tepki gösterdi.

15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve 15 Temmuz Gazisi İlhami Çil, KHK’lı FETÖ’cülere işe iade sözü veren 6’lı masaya tepki gösterdi. Çil, “Darbe girişimi başarılı olsaydı ülkeyi istedikleri gibi yönetecek olan FETÖ’cüleri bize ‘mağdur’ diye pazarlamayın. 15 Temmuz’u yaşamış olan bu millet sizi affetmez. Şehit aileleri ve gaziler sizi affetmez” dedi. Grup adına basın açıklaması yapan 15 Temmuz gazisi Çil, altılı masanın FETÖ ile mücadelede önemli bir yeri olan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ilgili açıkladıkları mutabakat metnine ilişkin toplandıklarını söyledi.

Çil, şunları kaydetti:

GERÇEK MAĞDUR MİLLET

Altılı masa yayınladığı mutabakat metninde ‘15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz’ diyor. Ne kadar masum bir açıklama gibi görünüyor değil mi? Oysa firari FETÖ’cüler mesajı hemen alıp ‘buna da şükür’ yazıyor. Darbe davaları devam ederken mahkeme salonlarında ‘masum askerler’ yalanından tutun, örgüt yöneticisi kadınların aileleriyle ilgili pek çok gerçek dışı haber servis edip insanların duygularına oynadılar. Ancak o gece bu köprüde mücadele edip, gazi olan biri olarak altılı masaya şunu söylemek istiyorum: Mağdur aramak istiyorsanız tankların, topların, silahların hedef aldığı millete bakın.


#15 Temmuz Derneği
#KHK
#FETÖ
#6'lı Masa
1 saat önce
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Bu millet sizi affetmez: 15 Temmuz Derneği'nden 6'lı masaya tepki
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