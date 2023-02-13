Bu nedenle yıkıldılar

Ülkemizde meydana gelen ve merkez üstü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem 10 ili ve milyonlarca insanı yasa boğdu. Binlerce insanının evsiz kaldığı depremde yıkılan binaların yıkılış pozisyonlarından 5 tanesini seçtik ve inşa aşamasında ne tür hataların yapıldığını İnşaat Mühendisi Deniz Öztürk’e sorduk.

BU YIKIMIN SEBEBİ KALİTESİZ MALZEME

Fotoğrafa baktığımızda un ufak binalar olduğunu görüyoruz. Burada malzeme ve inşaat kalitesinden bahsedebiliriz. Binaların çökme sebeplerini üçe ayırırsak zemin, proje ve inşaat tekniği yani malzeme seçiminden kaynaklıdır. Bu fotoğrafta beton dayanımının etken olduğunu söyleyebiliriz. Ama normalde depremde esas öldüren şey, proje hatasıdır. Ülkemizde bir şekilde beton kalitesinin esas kriter olduğuna dair bir algı yerleşti aslında ama bu algı yanlıştır. Tabi ki de etkendir ama üzerine düşüldüğü kadar da önemli bir etken değildir. Beton kalitesinin üzerine düşüldüğü kadar projeye önem verilse bunları çok daha az yaşarız. Bu fotoğrafta malzeme kalitesinden bahsedilebilir yıkılış biçimi un ufak olmuş, yapısal elemanlar iç bütünlüğünü de koruyamamış.

KOLON VE KİRİŞLER İYİ SIKIŞTIRILMAMIŞ

Yan şekilde devrilmiş binalarda yıkılma kolon ve kiriş arasındaki güçlendirmenin iyi yapılmamasından kaynaklanıyor. Üst üste binmiş katlar, kolon ve kiriş noktasındaki birleşim noktaları vazifesini yapamamış, birleşim noktası kırıldığı zaman katlar birbirinin üstüne binerek yan yatmış. Bu bir donatı hatasıdır. Birleşim noktalarının iyi sıkıştırılmadığını söyleyebiliriz. Bu birleşimler kırıldığı zaman kolonlara bir şey olmuyor ama katlar birbirinin üzerine biniyor.

KOLONLARIN YETERSİZLİĞİNDEN!

Deprem nedeniyle yıkılan binalarda sık sık gördüğümüz katların üst üste geçtiği binaların çökme nedeni yine kolonlardan kaynaklanıyor. Bu fotoğraf yatay atılımlı fayların tipik bir görüntüsüdür. Bu tarz yıkılmalarda, kolonlar yok olup kirişler üst üste geçiyor. Bu tarz yıkımlar kolonların yetersizliğini gösteriyor. Kolonlar ortasından yıkılmış. Bunun nedeni kolonların boyutları yetersiz, kolonların küçük olması. Çünkü kolonlar tamamen yok olmuş ve üst kat alt katın direkt üstüne binmiş.

ASANSÖR YANLIŞ YERLEŞTİRİLMİŞ

Yarısı yıkılmış binaların yıkılma nedenlerinden en önemlisi proje düzensizliği. Bu tarz çökmelerin meydana geldiği binalarda, asansör dairesi ya da merdiven boşluğu yanlış yerleştirilmiş olabilir. Böyle bir yıkılış formu, bina düzensizliği yorumunu gösteriyor bize. Tasarladığınız ve inşa ettiğiniz binanın kareye, dikdörtgene, yuvarlağa daha yakın biçimlerde olmasını arzu edersiniz ve bu genel yerleşim planındaki geometrinin içindeki boşlukların da düzgün ve şartnameye uygun dağıtılmış olmasını beklersiniz. Merdiven ve asansör boşluklarından kaynaklı bir yıkılış şekli.

Zeminde sıvılaşma var

Bu durum tipik sıvılaşmadır. Deprem etkisiyle boşluk suyu basıncı artar. Aslında görmesek de aşağıda su var ama bu normal şartlarda her zeminde vardır ve bize bir zarar vermez. Deprem esnasında bu boşluk suyu basıncı yüklenir titreşimden dolayı. Boşluk suyu basıncı giderek artar ve öyle bir noktaya gelir ki normalde binanın zemini üzerine basar gibi görünür ama binayı su taşır hale gelir. Binanızın yükü artık o zemin üzerinde değil su üzerindedir. Eğer bu boşluk suyu basıncı çok yükselirse, binanız ilk bulduğu yöne doğru yatar ama binanın yapısı aslında sağlam ama jeoteknik yetersizliği var, zemin yeteri kadar güçlü değil. Buralarda kazıklı temel daha derin bodrumlu bir temel yapılması gerekirdi. Burada jeoteknikçiyle inşaat mühendisi iyi bir çalışma yapamamış.

ZEMİN KATTA YAPISAL BOZUKLUK VAR

Üst kısmı sağlam ancak zemin katları çökmüş olan binalarda yıkım, yumuşak kat denilen binanın giriş katlarından kaynaklanıyor. Özellikle yeni binalarda giriş katları diğer katlardan biraz daha yüksek yapılır. Tuğla ve duvar miktarı daha azdır ama buna nazaran kolonlar diğer katlarla aynı boyuttadır. Aynı boyuttaki kolonlar daha yüksek kat ve taşıyıcı duvarların olmaması bu katların “yumuşak kat” olarak nitelendirilmesine neden oluyor. Dolayısıyla binanın diğer katlarında bir yapısal bozukluk görmüyoruz ama zemin katlarda görüyoruz ve buradan da ‘yumuşak kat’ yorumunu yapıyoruz. Zemin katı çöken binalarda birden çok faktör olabilir. Binanın zemin katında bulunan kolonlarına müdahale edilmişse, bu direkt ölüm fermanıdır.



