​Bu neyin zaferi

Çocukları için HDP’nin kapısına dayanan ailelerin oturma eylemi devam ediyor.

3 Eylül 2019’da başlatılan evlat nöbetinde 507 gün geride kalırken, HDP’li milletvekilleri dün Diyarbakır İl Başkanlığı önünde büyük bir provokasyona imza attı. HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu’nun, dağa kaçırılan evlatları için Diyarbakır’da nöbet tutan ailelerin önünde zafer işareti yapması, anne-babaların tepkisine yol açtı.

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HDP Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Garo Paylan, Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ve İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, “İş ve aş buluşmaları” adıyla düzenlenen program için partilerinin Diyarbakır’daki il binasına geldi. HDP milletvekilleri programın ardından binadan ayrılırken, evlat nöbetindeki aileler seslerini duyurmak istedi.

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“Evladımız nerede?” sorusuna yanıt vermeyen Erol Katırcıoğlu, ailelere dönerek zafer işareti yaptı. Ailelerin tepki göstermesiyle il binası önünde gergin anlar yaşandı. HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atan aileler, Katırcıoğlu’nu yuhaladı. Polis yoğun güvenlik önlemleri alırken, HDP’li milletvekilleri ise makam araçlarına binerek bölgeden kaçar gibi ayrıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Katırcıoğlu hakkında “terör örgütü propagandası yaptığı” gerekçesiyle soruşturma açtı.

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POLİSİN ARKASINA SAKLANDILAR

Oğlu Yusuf için evlat nöbeti tutan baba Celil Begdaş, HDP’lilere tepki gösterirken fenalaştı. Begdaş’a sağlık ekipleri müdahale etti. Dağa kaçırılan kızı Ceylan için Bursa’dan gelip evlat nöbetine katılan Türkan Mutlu, “O milletvekili bize neden zafer işareti yaptı? Çünkü evlat acısı çekmiyor. Onun evladı şu an dağda üşümüyor” dedi. Kızı kaybolduğu zaman HDP’lilere “Ceylan’ın geleceği ile oynamayın” dediğini anlatan gözü yaşlı anne, “Eğer onlarda biraz şeref ve gurur varsa, benim Ceylan’ımı geri verirler.” diye konuştu. Oğlu Doğan’ı bekleyen baba Hacı Güger ise HDP’li vekillerden çocuklarının hesabını sordu. “Bizim çocuklarımızı nasıl kaçırdıysanız, ona göre bir hesap verin” diyen Güger, şunları söyledi: “Maalesef gelmediler. Polislerimizin, barikatların arkasına sığındılar. Bizim yüzümüze bile bakmadılar. Biz onlara isyan ederken, onlar da polislerimizin arkasına sığınıyorlar. Çağırmamıza rağmen başlarını eğerek yollarına devam ettiler. HDP çocuklarımızı kaçırıyor. Biz burada HDP’den evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımızın peşindeyiz.”

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Liberal sol kontenjanı

Vekil değil provokatör.

Erol Katırcıoğlu gibi HDP’nin “liberal sol” kontenjanından milletvekili yaptığı bir ismin böyle bir provokasyona kalkışması dikkat çekti. İktisat profesörü olan Katırcıoğlu, 1991 yılında Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü’nün ekonomi danışmanlığını yapmıştı. HDP’li vekil, 2001-2005 yılları arasında da Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı’ydı.

507 gündür körler

15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, HDP’li milletvekillerinin kendilerini her zaman olduğu gibi yine görmezden geldiğini söyledi. Aydın, “Kürt halkından kaçan bir milletvekilinden ne beklenir? 507 gündür anne ve babalar burada feryat ediyor. Biz sonuna kadar çocuklarımızı onlardan istiyoruz ve buradan da ayrılmayacağız” dedi.

Bugüne kadar evlat nöbetindeki ailelerden 22’si çocuklarına kavuştu.

Bir aile daha nöbette

HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine dün bir aile daha katıldı. Bingöl Karlıova’dan 6 yıl önce kandırılıp dağa götürülen oğlu Burhan için gelen Fatma-Nurettin Borak çiftiyle birlikte evlat nöbetindeki aile sayısı 193’e çıktı. Fatma Borak oğluna teslim olması çağrısında bulunurken, gözü yaşlı baba ise “Oğlumuzu HDP götürdü. Onu HDP’den istiyoruz” diye konuştu.

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OYNAT 01:49 HDP/PKK'dan bir skandal daha: Şırnak'ta evlat nöbeti tutan annelerin eylemine engel olmaya çalıştılar Şırnak'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önünde yapmak istedikleri basın açıklaması, partililer tarafından ses sistemleriyle yüksek tonda müzik çalınarak, slogan atılarak, tencerelere vurulup gürültü çıkararak engellenmeye çalışıldı. Engellemelere rağmen kadınlar, HDP il binası önünde basın açıklamasını yaptı. BiP'te paylaş

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Şırnak inledi: İşbirlikçi HDP!