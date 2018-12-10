Gündem Bu öğretmenler ayakta alkışlanır Kar kış demeden köye geldiler
EĞİTİM

Hakkari yerel haberleri: Bu öğretmenler ayakta alkışlanır

Bu öğretmenler ayakta alkışlanır: Kar kış demeden köye geldiler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı 56 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyünde yapılan açık öğretim sınavı için, ilçede görev yapan öğretmenler kar kış demeden köye gidip vatandaşların sınavlarını gerçekleştirdi.

IHA
Öğretmenler sınav için Dağlıca köyüne böyle gittiler.
Öğretmenler sınav için Dağlıca köyüne böyle gittiler.

Yüksekova ilçesine 56 kilo metre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyünde açık öğretim sınavı için kışın sert geçmesine rağmen, öğretmenler kara kışa demeden köyün yollarını tuttu.

Köye giden öğretmenler karşılaştıkları insan sevgisiyle mutlu olurken, sınava hazırlıklı bulanları masalarda görmeyi de öğretmenleri bir hayli mutlu etti.

Öğretmenler kara kışa demeden köyün yollarını tuttu.

Sınava hazırlananlar ise, "Mutluluk içindeyiz devletimizin sayesinde sınavlarımızı yerimizde gerçekleştiriyoruz. İlçeden gelen öğretmenlerimiz kar kış demeden köye geldiler Allah onlardan razı olsun" dedi.

Öğretmenler de, her zorluğa rağmen eğitim için herkese ulaşacaklarını ifade ederek, "Eğitim gündemimizken, uzak olan ne kadar insanımız varsa kusursuz ulaşacağız. Ülkemizin eğitiminde büyük başarılar gün gittikçe artıyor. Onun için devletimize sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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