Bu okulda her çocuk mutlu ve başarılı

Yeniden Diriliş Kolejleri Genel Koordinatörü Abdurrahman DEMİR ; “Mutluluğun sırrı insanın kendini başarılı hissetmesidir.” Mihaly Csikszentmihalyi’nin Flow (Akış) teorisinden de faydalanılarak hazırlanan Sorumluluk Kazandırma Projemiz kapsamındaki ‘Mutlu ve Başarılı Çocuk’ sloganımız, sadece bir söylemden ibaret değildir. Öğrencinin yeteneği ile ders, ödev vb. zorluklar arasındaki optimal denge, çok iyi kurulmalıdır. İyi öğretmen, yeterli doküman, güzel fiziki mekânlar vb. eğitimin kalitesi ne kadar iyi olursa olsun, zorluk ve yetenek arasındaki akış iyi kurgulanmazsa, öğrencinin içsel motivasyonu aktif tutulamaz. Eğer eğitimin zorluk derecesi, öğrencinin yeteneği ve bilgi birikiminin altında ise öğrenci sıkılır ve motivasyonunu kaybeder. Eğer eğitimin zorluk seviyesi öğrencinin yeteneği ve bilgi birikiminin üzerinde ise öğrencide anksiyete(kaygı) oluşur yine öğrencinin derse ilgisi kaybolur. Biz de öğrencilerin yetenek ve bilgi birikimine göre ders ve ödevlerini planlıyoruz. Öğrencilerimize yapabilecekleri kadar sorumluluk yükleyerek ilgisini canlı tutuyoruz, bu da akademik başarıyı ve mutluluğu getiriyor. “ Her insan farklı bir fıtrat üzere yaratılmıştır.” Bizim en önemli çıkış noktamız budur. Uzman psikolog ve pedagoglarımızla öğrencimizin fıtrat yapısını çözerek ve belirlediğimiz yol haritası üzerinden ‘kişiye özel’ eğitim planlamasını hayata geçiriyoruz.

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Yeniden Diriliş Kolejleri olarak bizler, okul, ebeveyn ve çocuk üçgeninde hareket ediyor, alanında uzman mentör öğretmen kadromuzla, çocuklarımızın içsel motivasyonunu yüksek tutuyoruz. Sorumluk Kazandırma Projemizle keşif, takip ve rehberlik çerçevesinde, çocuklarımızı aldıkları notlara göre değil, ortaya koydukları emek ve gayrete göre değerlendiriyoruz.

Yeniden Diriliş Kolejleri olarak yıllardır uygulaya geldiğimiz ‘Sorumluluk Kazandırma Projemizin’ sadece bir teoriden ibaret olmadığını, ortada elle tutulur bir başarı olduğunu görmek de mümkündür. Örneğin; Her ay Türkiye genelinde 450 ila 500 bin öğrencinin ve Bin 300’e yakın özel okul ve proje okulların katıldığı Okulistik sınavları yapılmaktadır. Yeniden Diriliş Kolejleri olarak katıldığımız bu sınavlarda, hemen hemen her sınıfımızın ortalama başarısı aynı sınıf seviyesindeki Türkiye ortalamasının 9 ila 15 puan üzerinde olduğu görülecektir.” ifadelerinde bulundu.

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Yeniden Diriliş Kolejleri, Koronavirüs nedeni ile ara verilen eğitimlerine ‘e-Diriliş Sistemi” üzerinden başarılı bir şekilde devam ediyor.