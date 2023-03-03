Bu seçimde miting yok

AK Parti, asrın felaketi nedeniyle seçim çalışmalarında değişikliğe gidiyor. Taslak çalışmaya göre AK Parti, deprem felaketi nedeniyle seçim sürecinde miting yerini halk buluşmaları, ev ziyaretleri ve yüz yüze görüşmelere ağırlık verecek.

AK Parti kurmayları, “Mitinglerin yerini halkla buluşmalar alacak. Deprem öncesindeki stratejimiz her seçimde olduğu gibi büyük mitingler yaparak, halkla buluşmaktı. Böyle bir felaketin ardından müziklerle, marşlarla, sloganlarla halkımızdan oy isteyemeyiz. Teşkilat yapısıyla yurdun dört bir yanında vatandaşlarla kucaklaşabilecek tek partiyiz. O nedenle de yüz yüze görüşmelere ağırlık verilecek” açıklamasında bulundu.

YÜZ YÜZE BULUŞMA

AK Parti teşkilatları sahada deprem sonrasından başlayarak yeniden inşa sürecine varıncaya kadar yapılan tüm hizmetleri seçmene yüz yüze anlatacak. Bölgeye sağlanan yardımların sürdüğü ve kısa sürede toparlanmak için başlatılan çalışmalar da seçmene aktarılacak. Öte yandan AK Parti, seçim takımını da genişletti. Yurt dışı hariç seçim çalışmaları için Türkiye 13 bölgeye ayrıldı. AK Parti’de seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığına 6 isim daha getirildi.



