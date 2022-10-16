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YEREL GÜNDEM

Bu siteye giren özel ders alacak

MEB, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 'birebir eğitim' veren bir site kurdu. Konu anlatımları ve çözümlü soru videolarının olduğu sistem, öğrencilerin eksik kaldıkları konuları tespit ederek kişiye özel ders programları hazırlıyor, gerektiğinde takviye ders kitapları ve ders anlatım videoları tavsiyesinde bulunuyor.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Bu siteye giren özel ders alacak
Siteye https://ods.eba.gov.tr/ adresinden ulaşılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilere birebir eğitim, öğretmenlere ise öğrencilerini izleme imkânı sunacak yeni bir siteyi erişime açıldı. Öğrencilerin akademik başarılarını artırmak amacıyla hazırlanan Öğrenci-Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS), ortaokul ve lise öğrencilerine hitap edecek. Sistem içerisinde 62 derse ait 62 konu anlatımlı ders kitabı ve 61 çoktan seçmeli soru yer alıyor. 2 bin 550 ders anlatım videosu ve 12 bin soru çözüm videosu da öğrencilerin erişimine açıldı. Sistemde yapılan güncellemeler ile içerik sayısı artırılıyor. Sistemde ortaokul ve ortaöğretim derslerinin tamamı yer alıyor. Öğrencilerin eksik kaldıkları konuları tespit eden uygulama eksikleri gidermeye yönelik ders programları hazırlayarak gerektiğinde takviye ders kitapları ve ders anlatım videoları tavsiyesinde bulunuyor.

OKUL DİJİTALE TAŞINDI

Öğretmenler, öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak öğrencilere ödev gönderiyor. Ödev takibi, sistem üzerinden yapılarak, öğrencilerin eksikleri doğrultusunda ders planlaması yapılabiliyor. Sistemde LGS kısmı 8’inci sınıf, YKS kısmı ise 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerine ve tüm öğretmenlere açık. Bakanlık tarafından yayınlanan LGS örnek soruları ve LGS, YKS çıkmış soruları da hazır bulunuyor. Soruların video çözümleri hazırlanarak sisteme ekleniyor.

ANLIK TAKİP

Sistem içerisinde yer alan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) modülü ile kursların verimliliğinin artırılması amaçlanıyor. Modül DYK’da devam eden öğrencilerin ve görev alan öğretmenlerin erişimine açık. DYK kapsamında öğretmenler tarafından hazırlanan testler öğrencilere gönderiliyor. Anlık geri bildirimler ile öğrencilerin ilerlemeleri takip ediliyor. Öğrenciler çözdükleri testlerin bireysel sonuç raporlarını alarak ilerleme durumlarını kendileri değerlendirebiliyor. Öğretmenler ise öğrencilere kendi hazırladıkları testleri ya da sistemde hazır bulunan testleri verebiliyor. Çözülen testlerin raporlarını alarak öğrencilerin bireysel akademik başarılarını takip ediyorlar.

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