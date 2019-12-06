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POLİTİKA

Bu terörist grup darbeye kalkıştı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FETÖ terör örgütüne bağlı kişi ve grupların, AGİT’in Batı toplantılarına katılmasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, “FETÖ terör örgütüne bağlı kişiler ve gruplar, İnsani Boyut Uygulama Toplantıları’na katıldı. Bu terörist grup, Türk demokrasisini yıkmaya çalışan 2016 yılındaki darbe girişiminin arkasındadır” dedi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mevlüt Çavuşoğlu (ortada)
Mevlüt Çavuşoğlu (ortada)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya’nın başkenti Bratislava’da gerçekleşen AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı’nın ilk oturumunda konuştu.

Slovakya’nın dönem başkanlığı süresince yaptığı çalışmaları tebrik eden Çavuşoğlu, 2020’de dönem başkanlığını üstlenecek Arnavutluk’a başarı dileklerinde bulundu. Çavuşoğlu, üye ülkelere deprem felaketi yaşayan Arnavutluk’a destek olunması çağrısında bulundu. Çavuşoğlu, Ukrayna’nın bağımsızlığına, egemenliğine ve Kırım dahil olmak üzere toprak bütünlüğünün önemine işaret etti. Gürcistan, Transdinyester ve Karabağ’da donmuş çatışmaların çözümlenemediğini kaydeden Çavuşoğlu, silahların kontrol edilmesi ve silahsızlandırma mekanizmalarının tam anlamıyla işletilmesi gerektiğini vurgulayarak, Viyana Belgesinin yenilenmesi gerektiğine dikkati çekti.

KURALLAR GÖZARDI EDİLİYOR

Terörün her türüyle mücadelenin önemine işaret eden Çavuşoğlu, “Umarım, bütün taraflar, Bakanlar Deklarasyonu’nda, Irkçılık ve İslamofobiyanın endişe verici yükselişi karşısında ivedilikle eyleme geçilmesi hususunda ortak bir zeminde buluşabilir” ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Türkiye’nin sivil toplumun rolü ve katkısına her zaman değer verdiğini kaydederek, bununla birlikte, AGİT’in toplantılarına dışarıdan katılanlar konusunda da kurallarının olduğunu hatırlattı. Helsinki Belgesi’nin, şiddet kullanan ya da terörizme ve şiddete başvuran yapıların AGİT’in toplantılarına katılmaya izin vermediğini anımsatan Çavuşoğlu, bu kuralın ya seçici uygulandığını ya da tamamen göz ardı edildiğini söyledi.

ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUZ

  • Çavuşoğlu, “Özellikle, FETÖ terör örgütüne bağlı kişilerin ve grupların İnsani Boyut Uygulama Toplantıları’na (HDIM) katılımına atıfta bulunuyorum. Bu terörist grup, Türk demokrasisini yıkmaya çalışan 2016 yılındaki darbe girişiminin arkasındadır” diye konuştu. Türkiye’nin tepkisinin sivil topluma karşı ya da AGİT’in etkinlilerine katılımları sınırlandırmaya yönelik olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Bu seçici tutum ve uygulamayı kabul etmiyor ve üzüntüyle karşılıyorum. Etkili bir AGİT, bu çalkantılı zamanlarda hepimize daha yardımcı olacaktır” dedi.

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