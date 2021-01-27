Gündem Bu tuzağa düşmeyiz
ANKARA

Bu tuzağa düşmeyiz

Bu tuzağa düşmeyiz

MHP lideri Bahçeli, bazı siyasetçi ve yazarlara yönelik saldırılarla partileri arasında bağ kurulmasına tepki göstererek, “Biz bu tuzağa düşmeyiz, bu oyuna gelmeyiz. Onlara tavsiyem suç ve suçluyu uzaklarda aramasınlar” dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Bahçeli, Ermeni işgalinden kurtarılan Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde yaptırılacak 9 derslikli okulun projesini de ilk kez kürsüden paylaştı.
Bahçeli, Ermeni işgalinden kurtarılan Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde yaptırılacak 9 derslikli okulun projesini de ilk kez kürsüden paylaştı.

Partisinin Meclis grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, partisini son dönemdeki siyasetçi ve yazarlara yönelik saldırılarla ilişkilendirenlere sert tepki gösterdi:

  • MHP’yi, şiddet yanlısı göstermek, sokak diline saplanıp kaldığını iddia etmek ayıplı ve ahlaksız bir suçlamadır. Partimizi kavga ve karışıklıkla bir gösterme çabası hayasız bir tuzaktır. Biz bu tuzağa düşmeyiz, bu oyuna gelmeyiz. Alçakça tezgahlanmış kara kampanyalara asla teslim olmayız.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "militan" ifadesine tepki
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "militan" ifadesine tepki

Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler veya sudan sebeplerle ve kişisel anlaşmazlıklarla husumet çemberine sıkışanlar, tavsiyem odur ki suç ve suçluyu uzaklarda araştırmasınlar. Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması, sonra da dönüp masumiyet pozuna bürünmesi, bununla da yetinmeyip ‘Bana saldırdılar’ çığırtkanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır. Film setlerinde görülebilecek bu numaralar eskimiş, alıcısı da kalmamıştır.

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP'ye 'militan' tepkisi: Faşistin ta kendisidir
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP'ye 'militan' tepkisi: Faşistin ta kendisidir

ÖN KAPIDAN GİREN KANDİL’DEN ÇIKAR

  • HDP’nin ön kapısından giren arka kapısından Kandil’e çıkmaktadır. HDP’yi savunmak Türkiye’nin egemenlik haklarını yok saymaktır. Parti kapatılmasıyla ilgili görüşümüz nettir, tutarlı çizgimizde bir değişiklik olmayacak. HDP’nin kapatılması adalete ve hakkaniyete bir aykırılık teşkil etmeyecektir.

CHP ve İyi Parti’ye göre terörist Demirtaş serbest bırakılmalıdır. Teröriste terörist demeyen işlenmiş suça ortak olmuştur.

Bakan Soylu'dan 'militan' açıklaması: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız
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Bakan Soylu'dan 'militan' açıklaması: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız
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