Partisinin Meclis grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, partisini son dönemdeki siyasetçi ve yazarlara yönelik saldırılarla ilişkilendirenlere sert tepki gösterdi:

MHP’yi, şiddet yanlısı göstermek, sokak diline saplanıp kaldığını iddia etmek ayıplı ve ahlaksız bir suçlamadır. Partimizi kavga ve karışıklıkla bir gösterme çabası hayasız bir tuzaktır. Biz bu tuzağa düşmeyiz, bu oyuna gelmeyiz. Alçakça tezgahlanmış kara kampanyalara asla teslim olmayız.

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Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler veya sudan sebeplerle ve kişisel anlaşmazlıklarla husumet çemberine sıkışanlar, tavsiyem odur ki suç ve suçluyu uzaklarda araştırmasınlar. Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması, sonra da dönüp masumiyet pozuna bürünmesi, bununla da yetinmeyip ‘Bana saldırdılar’ çığırtkanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır. Film setlerinde görülebilecek bu numaralar eskimiş, alıcısı da kalmamıştır.

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ÖN KAPIDAN GİREN KANDİL’DEN ÇIKAR

HDP’nin ön kapısından giren arka kapısından Kandil’e çıkmaktadır. HDP’yi savunmak Türkiye’nin egemenlik haklarını yok saymaktır. Parti kapatılmasıyla ilgili görüşümüz nettir, tutarlı çizgimizde bir değişiklik olmayacak. HDP’nin kapatılması adalete ve hakkaniyete bir aykırılık teşkil etmeyecektir.

CHP ve İyi Parti’ye göre terörist Demirtaş serbest bırakılmalıdır. Teröriste terörist demeyen işlenmiş suça ortak olmuştur.

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