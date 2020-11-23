Bu vahşeti tanımlamak imkansız: Avustralyalı askerler 39 sivili katletti Bu vahşeti tanımlamak imkansız Avustralyalı askerlerin Afganistan’da 39 sivili tutukladıktan sonra katletmelerinin şoku sürüyor. Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, “Bu vahşiliği tanımlamanın imkanı yok. Ne olduğunu açıklamanın imkanı yok. Bu akıl almaz. Bunlar masum insanlara karşı işlenen suçlar ve şoke oldum” yorumunu yaptı.

Haber Merkezi 23 Kasım 2020, 00:00 Son Güncelleme: 23 Kasım 2020, 00:04 Yeni Şafak