Bu vahşeti tanımlamak imkansız

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Afganistan’da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin 39 sivili öldürdüğünün ortaya çıkmasıyla ilgili, “Bu vahşiliği tanımlamanın imkanı yok. Ne olduğunu açıklamanın imkanı yok. Bu akıl almaz. Bunlar masum insanlara karşı işlenen suçlar ve şoke oldum” dedi.
Afgan lider Abdullah, sözlerini şöyle sürdürdü:
- “Aynı zamanda, Avustralya hükümetinin neler olduğu konusunu bütün açıklığıyla dile getirdiği gerçeğine geleceğiz. Vakalar kapsamlı şekilde araştırıldı ve bunun tüm ayrıntıları onlarda mevcut. Ayrıca sorumluları yargılamak için ortada bir taahhüt var. Maalesef bu, insanları tamamen şoke etti çünkü rapor, savaşa karışan insanların sefaleti ve yaşadıkları durumlar dahil birçok ayrıntıyı barındırıyor.”