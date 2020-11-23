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Bu vahşeti tanımlamak imkansız: Avustralyalı askerler 39 sivili katletti

Bu vahşeti tanımlamak imkansız

Avustralyalı askerlerin Afganistan’da 39 sivili tutukladıktan sonra katletmelerinin şoku sürüyor. Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, “Bu vahşiliği tanımlamanın imkanı yok. Ne olduğunu açıklamanın imkanı yok. Bu akıl almaz. Bunlar masum insanlara karşı işlenen suçlar ve şoke oldum” yorumunu yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, Avustralyalı askerlerin Afganistan'da 39 sivili öldürdüğünü itiraf etmişti.
Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, Avustralyalı askerlerin Afganistan'da 39 sivili öldürdüğünü itiraf etmişti.

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Afganistan’da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin 39 sivili öldürdüğünün ortaya çıkmasıyla ilgili, “Bu vahşiliği tanımlamanın imkanı yok. Ne olduğunu açıklamanın imkanı yok. Bu akıl almaz. Bunlar masum insanlara karşı işlenen suçlar ve şoke oldum” dedi.

Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus'tan itiraf: Afganistan’da 39 sivili öldürdük
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Afgan lider Abdullah, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • “Aynı zamanda, Avustralya hükümetinin neler olduğu konusunu bütün açıklığıyla dile getirdiği gerçeğine geleceğiz. Vakalar kapsamlı şekilde araştırıldı ve bunun tüm ayrıntıları onlarda mevcut. Ayrıca sorumluları yargılamak için ortada bir taahhüt var. Maalesef bu, insanları tamamen şoke etti çünkü rapor, savaşa karışan insanların sefaleti ve yaşadıkları durumlar dahil birçok ayrıntıyı barındırıyor.”
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