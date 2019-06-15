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Bu yavruya nasıl kıydınız?

Muğla Datça’da, 3 yaşındaki B.T. annesi ve annesinin erkek arkadaşı tarafından feci şekilde darp edildi. Anne Ayşe K. ile erkek arkadaşı Erdal D., gözaltına alınırken, B.T. hastanedeki tedavisinin ardından devlet korumasına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
3 yaşındaki B.T.
3 yaşındaki B.T.

Muğla'nın Datça ilçesinde kan donduran bir şiddet olayı yaşandı. Perşembe günü saat 13.00 sıralarında, Hızırşah Mahallesi Muhtarlığı'na 3 yaşındaki bir çocuğun annesi ve annesinin birlikte yaşadığı ileri sürülen erkek arkadaşı tarafından dövülüp, tek başına eve kilitlendiği ihbarı yapıldı. Muhtar Özay Ermiş, inceleme yapmak için söz konusu eve gitti. İçeriden ağlama sesleri gelince eve giren Muhtar Ermiş, oturma odasında her iki gözü de morarmış şekilde, ağlayan B.T’yi buldu.

B.T.’nin annesi Ayşe K. ve erkek arkadaşı Erdal D.

Yaşananları anlatan Muhtar Özay Ermiş, “Vatandaşlara sorup soruşturdum. Çocuğu sürekli evde yalnız bir şekilde bırakıp işe gittiklerini öğrendim. Umarım çocuk bu travmayı en kısa sürede atlatır” dedi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Yaşadıkları nedeniyle korktuğu belirlenen B.T., evden alınarak Muhtarlığa götürülüp, sakinleştirildi. Ardından da durum jandarmaya bildirildi. Jandarma, B.T.'yi hastaneye götürüp, gerekli tedavilerini yaptırırken, durum savcılığa da bildirildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine çocuğa şiddet uyguladığı belirlenen bir otelde bulaşıkçılık yapan annesi Ayşe K. ile 2 yıldır birlikte yaşadığı ileri sürülen erkek arkadaşı Erdal D.'yi aynı gün gözaltına aldı. İki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Talihsiz B.T. ise Muğla Çocuk Sığınma Evi'nde koruma altına alındı.

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