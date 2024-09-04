Bu yemine kim karar verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde bir grup teğmenin kılıçlı yeminiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. “Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) maksatlı biçimde hastalıklı ve hasmane tartışmaların içine çekme gayreti vahim bir hatadır ve bundan kazanç umanlar sukutu hayale uğrayacaklardır” diyen Bahçeli şöyle devam etti: “TSK’ya katılan her subayımızın ince elekten geçirilip kıta görevlerine başladıkları bilinen bir husustur. Üstelik mezun olan her subayımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın ve TSK Komuta heyetinin önünde, TSK İç Hizmetler Kanunu’nun 37’nci maddesinde ifade ve ihata edilen yemini yüksek sesle icra ettikleri herkesin malumudur.”

YEMİNİN MANASI NEDİR?

“Ne var ki, bu seneki mezuniyet töreninin resmi safhası tamamlandıktan, Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte askeri ve sivil erkanın ayrılışından hemen sonra sayıları 300’ü geçen teğmenin kılıçlarını çekip bir başka yemini seslendirdikleri, nihayetinde bunun etrafında günlerdir mahzurlu ve bayağı polemiklerin üretildiği de açık bir gerçektir. İlk başta sorulması gereken soru şudur: Siyaset ve toplum gündemine oturan, medyada her gün otopsi raporu yazılan vaki yeminin gayesi nedir? Buna kim ya da kimler karar vermiştir? Kanunla belirlenmiş yemini müteakiben mezun subayların bir bölümünün dile getirdikleri yemine ihtiyaç duyulmasının mana ve maksadı nasıl yorumlanmalıdır?”

ATATÜRK’LE ÜZERİ ÖRTÜLMESİN

“Yeminler arasındaki bir bölünmenin gelecekte TSK içinde veya vatan savunmasında ayrılık ve aykırılık doğurmayacağının teminatı bugünden nasıl verilecektir? Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz anılarını ve kutlu eserlerini istismar etmeye, bu çerçevede kutuplaşma dalgası oluşturmaya kalkışmamalıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ortak değeridir, ilk Cumhurbaşkanımızdır, Milli Mücadele’nin yol başçısıdır. Kanuni yemin dışındaki yeminin üzeri Aziz Atatürk’le örtülmemeli ve gizlenmemelidir.”

Sürpriz ziyaret

Ankara dün sürpriz bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli, Kurtulmuş'u Meclis'teki makamında kabul etti. 35 dakika süren görüşmenin gündeminde yeni anayasa ve Meclis çalışmalarının olduğu kaydedildi. En son 14 Mayıs'ta yeni anayasa çalışmaları için bir araya gelen ikilinin görüşmesinin zamanlaması dikkat çekti.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

CHP'nin Can Atalay için Meclis Genel Kurulu'nu ikinci kez olağanüstü gündemle toplamak üzere Meclis Başkanlığı'na dilekçe verdiği sıralarda gerçekleşen görüşmede, bu konunun da gündeme geldiği belirtildi. Görüşmenin ardından Bahçeli ile kameraların karşısına geçen Kurtulmuş, görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Meclis'in önünde; yeni anayasa, Meclis iç tüzüğü, Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası gibi demokratik seviyemizi daha ileriye taşımamız için çalışmamız gereken hususlar var. Tüm bunların ve diğer konuların müzakere edilebilmesi için her şeyden evvel temiz ve olgun bir dile, müzakereci bir üsluba ve TBMM'de milletin bizlere vermiş olduğu bu sorumluluğu taşıyacak bir şuura ihtiyacımız olduğu ortadadır.”

MHP Lideri Bahçeli ise konuğunu asansöre kadar uğurladıktan sonra, soruları yanıtsız bırakarak odasına geri döndü.







