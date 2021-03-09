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ÇORUM

Bu yumurtayı görenler şaşırıyor

Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan Ahmet Soluğan’ın çiftliğinde üretilen mavi renkli yumurtaları görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Haber Merkezi İHA
Bu yumurtayı görenler şaşırıyor.
Bu yumurtayı görenler şaşırıyor.

Koronavirüs nedeniyle Antalya’dan gelerek memleketi Osmancık’a yerleşen Ahmet Soluğan, 100 bin liralık yatırım yaparak köyüne hindi çiftliği kurdu.

GÖRENLER ŞAŞKIN

Soluğan’ın çiftliğinde yetiştirdiği Ameraucana cinsi tavuklar ile mavi renkli yumurta elde ediliyor. İlk defa mavi yumurta görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

TANESİ 30 LİRA

Açık mavi renkli kabuğa sahip olan yumurtaların Osmancık’ta pek bilinmediğini belirten Soluğan; “Bu yumurtaların vitamin ve kalori değerleri diğer yumurtalara oranla daha yüksek. Çok faydalı bir yumurta ancak Osmancık’ta pek bileni yok. Biz de pazarlayamıyoruz, kendimiz yiyoruz. Pazarlamış olabilsek tanesi 20 ile 30 lira arası satılıyor” dedi.

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