BUDO seferleri iptal edildi

Dünya

Lviv'de yaşayan Kadir Soylu Ukrayna'yı terk etmiyor: İyi günde kötü günde yanlarındayım

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasının ardından birçok ülkeden vatandaşlar, Ukrayna saflarında gönüllü olarak savaşa katıldı. Ruslara karşı ülkenin savunmasına destek olmak isteyen binlerce gönüllüden biri de Kadir Soylu oldu.