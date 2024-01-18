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BUDO seferlerinden 6'sı iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

10:10 - 18/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:11 - 18/01/2024 Perşembe
AA
BUDO
BUDO

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildi.

BUDO'nun saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de gerçekleştirilemedi.

#BUDO
#Bursa
#Meteoroloji̇
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