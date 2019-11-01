Gündem BUDO ve İDO seferleri iptal edildi
İSTANBUL

BUDO ve İDO seferleri iptal edildi

BUDO ve İDO'nun seferlerinden bazıları Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Haber Merkezi DHA
BUDO
BUDO

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO

07:45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:00 - Bursa-Büyükçekmece
08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
10:30 - Büyükçekmece-Bursa

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