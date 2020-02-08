Gündem BUDOnun bazı seferlerine kar iptali
İSTANBUL

BUDO'nun bazı seferlerine kar iptali

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Haber Merkezi AA
Bursa Deniz Otobüsleri
Bursa Deniz Otobüsleri

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.00, 09.30 ve 13.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri ile 10.30, 13.00 ve 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.

Ayrıca saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

1 şehit, 4 yaralı

1 şehit, 4 yaralı

​Barış Pınarı Harekat bölgesinden acı haber.
İstanbulda kar manzaraları

İstanbul'da kar manzaraları

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.
Manisada deprem!

Manisa'da deprem!

Akhisar'da 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
PKK'lı çıktı!

PKK'lı çıktı!

Yardım kolilerini depremzedelere fırlatmışlardı.
Erdoğan açacak

Erdoğan açacak

Burhan Felek Atletizm Stadı kapılarını açıyor.
Maske<br>takmayana gözaltı

Maske
takmayana gözaltı

​Hızla yayılan koronavirüse karşı dikkat çeken karar.
Asker<br>emir bekliyor

Asker
emir bekliyor

​Diplomasi sonuç vermezse, erkene çekilecek.
Çatışın<br>TIR'ları vermeyin

Çatışın
TIR'ları vermeyin

MİT TIR'ları olayının perde arkasını anlattılar.
Zammı bürokratlarına<br>yaptırdı!

Zammı bürokratlarına
yaptırdı!

AK Parti ve MHP veto edecekti, UKOME'yi devreye soktu.
2 yılda<br>3 kaza tartışılıyor

2 yılda
3 kaza tartışılıyor

​Pegasus'un son kazasında pilotaj hatası ön plana çıkıyor.
Irkçı Yunan<br>ceza alacak

Irkçı Yunan
ceza alacak

​Ioannis Lagos küstahlığının bedelini ödeyecek.
Kadınlardan rahatsızmış

Kadınlardan rahatsızmış

​CHP'li Tanal, sosyal tesislerin kadınlara yasaklanmasını istedi.
Belediyenin 18 aracı buhar oldu!

Belediyenin 18 aracı buhar oldu!

Araçlar belediyede olmadığı gibi hurdalıklarda da yer almıyor.
Başbuğ’a suç duyurusu

Başbuğ’a suç duyurusu

​AK Partili 6 isim, İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu.
BAE parayı verdi düdüğü çaldı

BAE parayı verdi düdüğü çaldı

ABD'deki BAE lobisi para karşılığı Türkiye'yi hedef gösteriyor.
İsrail Rus yolcu uçağını kalkan yaptı

İsrail Rus yolcu uçağını kalkan yaptı

​172 kişiyi taşıyan yolcu uçağı İsrail yüzünden zorunlu iniş yaptı.
Tuzla'daki askeri alanda yangın

Tuzla'daki askeri alanda yangın

Olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.