BUDO'nun bazı seferlerine kar iptali

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Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun batısı, zamanla İç Ege, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Erzurum, Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların Isparta, Antalya’nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Karaman ile Konya’nın güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.