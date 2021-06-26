Büfede oturan engellilere sopalı saldırı

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Kabil’i Afgan halkıyla istişare ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Bilgiç yaptığı açıklamada, "Havalimanın güvenliğinin sağlanması Afganistan için çok önemli. Bazı büyükelçiliklerin kapandığına dair haberler alıyoruz. Ancak adil bir külfet paylaşımı, finansal, lojistik ve güvenlik konularında desteğe ihtiyacımız var. ABD’den bir heyet Milli Savunma Bakanlığı ile temas içinde. Konuyu Afgan halkıyla da istişare ediyoruz” ifadelerine yer verdi.