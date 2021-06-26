Gündem Büfede oturan engellilere sopalı saldırı
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Büfede oturan engellilere sopalı saldırı

Beykoz'da büfede oturan iki engelli vatandaş, iki saldırganın saldırısına uğradı. Feci şekilde darp edilen engelli vatandaşlar saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi DHA
Büfede oturan engellilere sopalı saldırı
Engelli vatandaşlar adliyeye giderek şikayetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Beykoz'da meydana geldi. İki şüpheli, öğle saatlerinde Beykoz Engelliler Derneği'nin lokal olarak kullandığı büfeye geldi. Şüpheliler önce bankta oturan dernek başkanı Hasan Polat'a tehdit ve küfürler etti ardından şüphelilerden biri elindeki sopayla Polat'a vurmaya başladı.

DHA

Bu sırada dışarı çıkan büfe çalışanı, saldırganı durdurmaya çalıştı. Hasan Polat atılan tekmeyle yere düşerken, olayı gören akülü arabadaki dernek üyesi engelliler, Polat'a yardım etmek için geldi.

Sopalı saldırgan 2 engelliyi de darp etti.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu saldırganları durdurdu. Sopalı saldırgan, büfeye gelen bir kişiyle birlikte araca binerek polislerin gözü önünde olay yerinden uzaklaştı.

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Saldırı anları ve sonrasında yaşananlar büfenin güvenlik kamerasına yansıdı. Engelliler adliyeye giderek kendilerini darbeden şüpheliler hakkında duyurusunda bulundu.

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